El desempleo baja en la comarca de la Safor casi un 9% en el último año

El paro registrado en el mes de febrero en la Safor se ha situado en 9.362 personas, es decir, 11 parados más que en el mes de enero, con un incremento mensual del 0’12%. A pesar de este dato, los datos anuales indican que hay en este mes 857 parados menos que el mismo mes del 2025, lo que supone una disminución de desempleo anual del 8’39%.

En cuanto a la contratación, se han registrado 3.113 contratos en febrero del 2026, lo que ha supuesto 58 contratos menos que en el 2025 es decir un 1’83% de descenso interanual.

Por géneros, 1.219 han sido a mujeres (39’16%) y 1.894 a hombres (60’84%). La contratación indefinida mensual es de 1.491 contratos (47’90%), un 1’39% menos que el año pasado y la contratación temporal es de 1.601 contratos (51’43%), un 3’09% menos que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 52’78% a jornada completa y un 47’22% a tiempo parcial.

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, destaca que los datos de este mes "muestran la fortaleza de nuestro mercado laboral con un ligero aumento del paro con respecto al mes pasado y un descenso importante con respecto al 2025, además de más calidad, ya que casi la mitad de la contratación, en un mes de baja actividad por la estacionalidad de la Safor". Por tanto, añade Gómez, "es imprescindible seguir reforzando las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar de una vez la reducción de la jornada".

Para Gómez, a pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo. En primer lugar, un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral.

Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por ello, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo.

Por otro lado, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario sigue siendo un reto urgente ante los cambios tecnológicos y sociales. UGT impulsará la implantación de las 37,5 horas semanales para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Los resultados positivos de la economía y los beneficios empresariales deben traducirse igualmente en mejoras para la población trabajadora. En este contexto, UGT celebra la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.221 euros en 14 pagas, una medida clave para garantizar que las personas trabajadoras con menores ingresos se beneficien de los frutos de la expansión económica.