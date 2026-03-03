Exhibición ofensiva del Athletic la Vall CF que ya es tercero en la Liga de 2ª Regional Futsal
Los de Tavernes llegan a la decena de goles en una de sus mejores actuaciones de la temporada
Pepe Juan
Por 10-1 venció el Athletic la Vall CF al equipo Nuestra Señora del Socorro de Benetússer en su vigésimo partido de la Liga de Fútbol Sala en 2ª Regional.
Gran exhibición ofensiva del equipo vallero. El conjunto local impuso su ritmo, presionando a su rival que se veía impotente para contrarrestar el vendaval que se le venía encima.
Poco a poco los goles fueron subiendo al marcador: Joni, Álvaro (2) Slava (2) Cachano (2) y Mompó (2), todos ellos, antes del descanso, sentenciaron el partido.
En la segunda mitad, los visitantes intentaron reaccionar consiguiendo el gol del honor, mientras que el local Borja estableció el resultado definitivo.
El Athletic la Vall CF asciende a la tercera plaza en el grupo segundo de 2ª Regional gracias a su dinámica positiva y envía un mensaje a los equipos punteros, ya que se encuentra en un gran momento de forma y capacidad goleadora en esta recta final de la temporada.
