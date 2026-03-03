Fallas de Tavernes de la Valldigna 2026: Consulta todos los actos oficiales

Un año más las seis comisiones falleras de Tavernes de la Valldigna se preparan para vivir unos días repletos de pólvora, sátira y tradición. Tras doce meses de espera, las Fallas 2026 ya están a la vuelta de la esquina y, con ellas, un calendario repleto de actos y actividades en la localidad.

Aunque las fallas ya han vivido estas últimas semanas algunas de sus actividades más destacadas, el grueso arranca a partir del martes 17 de marzo. Previamente, el municipio vivió la Nit d'Albaes y la Cavalcada del Ninot, que tuvo que se aplazada el 21 de febrero por el temporal de viento.

La Casa de la Cultura acogerá este martes, 3 de marzo, la inauguración de la Exposición del Ninot. Esa misma jornada, a partir de las 20 h, los vecinos y vecinas de Tavernes de la Valldigna ya podrán saber cuál es el mejor ninot de estas Fallas, tanto infantil como adulto.

Martes 17 de marzo

Tras varias intensas jornadas de Plantà, que arrancarán el domingo 15 de marzo, las seis comisiones se reunirán en la plaza Major de la localidad para la ansiada entrega de premios, que arrancará a las 18 h. Ese mismo día, Tavernes sabrá cuáles son sus mejores fallas, que, hasta el día de la Cremà, recibirán centenares de visitas.

Cartel oficial de las Fallas 2026 en Tavernes. / Levante-EMV

Miércoles 18 de marzo

Tras la entrega de premios, la localidad vive el 18 de marzo otra de las jornadas más emotivas del calendario fallero. Centenares de falleros y falleras desfilarán por las calles de la localidad en la tradicional Ofrenda hasta llegar a la plaza Major, donde entregarán sus ramos a la Mare de Deu dels Desamparats.

Jueves 19 de marzo

El 19 de marzo siempre es una jornada de sentimientos encontrados. El cansancio se entremezcla con la nostalgia, ya que la ciudad vive las últimas horas antes de despedir las Fallas 2026.

El día de Sant Josep arrancará a las 11:30 h con una misa en la iglesia Sant Josep de Tavernes. Posteriomente, los falleros y falleras realizarán el pasacalle hasta el paseo República de Malta, donde se disparará sobre las 14 h la mascletà.

A las 20:30 h arrancarà la Cremà de las fallas infantiles, aunque no será hasta las 21 h cuando la falla ganadora se convierta en cenizas. A las 23:30 h será el turno de los monumentos grandes que, como cada año, se quemarán por orden de premios, por lo que la falla ganadora será la última en arder.