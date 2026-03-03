Gandia adelanta el montaje de carpas falleras ante la llegada de las lluvias de la borrasca Regina
El ayuntamiento concede un permiso extraordinario ante la previsión meteorológica para esta semana y algunas comisiones como Màrtirs ya están levantando su estructura
La llegada de la borrasca Regina, que traerá inestabilidad atmosférica durante toda la semana, ha obligado a algunas comisiones de las Fallas de Gandia a adelantar el montaje de sus carpas. Es el caso de la falla Màrtirs, que ya ha empezado a levantar su estructura en la calle Tossal.
El bando municipal de las Fallas de Gandia da permiso a aquellas comisiones que prevén instalar su carpa en plazas, zonas peatonales o donde no hay una afectación especial al tráfico a hacerlo a partir de este viernes, 6 de marzo.
Sin embargo, ante las previsiones de lluvia el ayuntamiento ha concedido una autorización extraordinaria para hacerlo desde hoy mismo. El resto de carpas que se instalen en calles con tráfico rodado podrán hacerlo a partir del día 12, que es cuando empezarán las restricciones a la movilidad en toda la ciudad.
Carpas en Tavernes
En cambio, en Tavernes de la Valldigna las carpas ya están en la calle y prácticamente montadas, aunque los actos oficiales no darán comienzo hasta el 17 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa
- La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
- La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura
- Benifairó lanza un SOS para salvar el único castillo de la Safor en la Lista Roja de Patrimonio