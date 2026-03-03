Gandia adelanta el montaje de carpas falleras ante la llegada de las lluvias de la borrasca Regina

La llegada de la borrasca Regina, que traerá inestabilidad atmosférica durante toda la semana, ha obligado a algunas comisiones de las Fallas de Gandia a adelantar el montaje de sus carpas. Es el caso de la falla Màrtirs, que ya ha empezado a levantar su estructura en la calle Tossal.

El bando municipal de las Fallas de Gandia da permiso a aquellas comisiones que prevén instalar su carpa en plazas, zonas peatonales o donde no hay una afectación especial al tráfico a hacerlo a partir de este viernes, 6 de marzo.

Sin embargo, ante las previsiones de lluvia el ayuntamiento ha concedido una autorización extraordinaria para hacerlo desde hoy mismo. El resto de carpas que se instalen en calles con tráfico rodado podrán hacerlo a partir del día 12, que es cuando empezarán las restricciones a la movilidad en toda la ciudad.

Carpas en Tavernes

En cambio, en Tavernes de la Valldigna las carpas ya están en la calle y prácticamente montadas, aunque los actos oficiales no darán comienzo hasta el 17 de marzo.