Gandia, Oliva y Tavernes se ponen del lado de la mujer: La Safor celebra el 8 de Marzo

El Dia Internacional de la Dona que se celebra este domingo, 8 de marzo, llena de actividades los municipios de la comarca de la Safor.

A continuación, toda la programación prevista para esta semana en casi toda la Safor:

Actos del Dia de la Dona en Gandia

El acto central es este viernes 6 de marzo en la plaza del Ayuntamiento. A las 11.15 horas arrancará la jornada con una interpretación conjunta de varios centros educativos, seguida de una globotada simbólica. Posteriormente, se dará a la lectura del manifiesto a cargo de dos jóvenes representantes del programa Corresponsales. También se entregarán los premios de los concursos vinculados al 8M. Así mismo, se hará público el manifiesto del decálogo de la mujer con discapacidad, reforzando los valores de inclusión y respeto. La jornada culminará con la tradicional comida en la calle Tossal.

El sábado día 7 es el Homenaje a las Mujeres en el Teatro Serrano a partir de las 19 horas, donde se reconocerá la trayectoria y el compromiso de Trini Vidal, Enriqueta Martínez y Naima Ben Maarouf. Dentro de la programación cultural, destaca la exposición “Nymphéas. Reflejo de la verdad", del artista María García Molió, que se podrá visitar del 2 al 15 de marzo a la Sala Tossal. También se celebrará la VI Edición de la Escuela de Igualdad 2026, del 26 de febrero al 16 de abril en el edificio Tossal.

La programación incluye un entrenamiento abierto de la Cursa de la Dona en el Parque Joan Fuster, el día 8 de marzo a las 10 horas. Por la tarde del 8 de marzo, la Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV ofrecerá a partir de las 17 horas un concierto al Teatro Serrano.

Después, la manifestación por el Día de la Dona a las 18.30 horas desde la Plaza del Matadero.

Imagen de la celebración del año pasado en Gandia / Levante-EMV

Oliva

El día 4 de marzo hay dos actividades en el polideportivo municipal desde las 10 horas: la jornada lúdica y recreativa "Mujeres en Movimiento" por la mañana y la Gincana "Jóvenes en Movimiento" por la tarde.

A las 12 horas del viernes, 6 de marzo, a las puertas del ayuntamiento, hay un acto para promover la salud, la competencia digital o la cultura desde una perspectiva de género, además de la lectura del Manifiesto.

El sábado día 7 a las 10 horas es el Homenaje a las Mujeres por su tarea social o cultural con reconocimientos a Ana Fe Ronda y Vicenta Llidó, presidentas de la Asociación de Ames de Casa Tyrius de Oliva.

Otros actos: Masterclass + merienda. 4 de marzo, 18 h, Centro Polivalent. Exposición "Mujeres de la Fiesta Oliva 2026". Inauguración: 4 de marzo, 19 h. Ingeny del Sucre. Comida + baile. 5 de marzo, 14 h. Centre Polivalent. Charla organizada por la Federación de Moros i Cristians. 5 de marzo, 20 h. Hogar de los Jubilados y Pensionistas. Representación de la obra de teatro "Hipócritas", a cargo del AC La Pasión - Grupo Destartalados. 6 de marzo, 18 h. Centre Polivalent y "Entrada" de mujeres. 8 de marzo. De 12:00 a 13:30 horas. Calle Gobernadora

Tavernes de la Valldigna

La programación se inicia el jueves 5 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura con la entrega de premios de la décima edición del concurso "Creando el 8 de Marzo".

El 6 de marzo a las 10 horas, también en la Casa de la Cultura, tendrá lugar la actividad "Quiero ser", dirigida al alumnado de 6.º de Primaria. El mismo 6 de marzo por la tarde la plaza Major será el epicentro de la 24.ª edición de la Cursa de la Dona. Las inscripciones y la recogida de camisetas y dorsales empezará a las 18 horas, mientras que a las 19 horas se procederá a la lectura del manifiesto del 8M, que este año irá a cargo de Àngels Ferrero, coordinadora de enfermería de la zona de salud de Tavernes de la Valldigna. Ya a las 19.30 horas, se iniciará la carrera. En esta edición la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La programación culminará el 8 de marzo a las 13.30 horas en el Saló La Font con la Comida de Gala del Día de la Mujer. El acto servirá para el reconocimiento público por parte del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a dos mujeres referentes de la localidad, la doctora Teresa Sala y a la investigadora Carmen Grau, por su trayectoria.

Así ha celebrado Gandia el Dia de la Dona / Àlex Oltra

La celebración del 8 de marzo en el resto de la Safor

En Ador, este jueves, 5 de marzo, hay una charla informativa con el título "L'exploració mamària", Será a las 18.30 horas en el Biblioteca. El domingo, 8 de marzo, hay programada una clase maestra de zumba y un "esmorzar" popular desde las 09.30 horas en el Frontó Municipal.

Almiserà centra la programación en el "Dinar 8M 2026" con una paella para mujeres empadronadas y residentes en Almiserà y Llocnou, previa inscripción. Será a las 14 horas en la Sala Multiusos de Llocnou de Sant Jeroni.

Almoines tiene para el miércoles, día 4 de marzo, una exposición de pintura (18 horas-Ayuntamiento). El jueves está previsto el "Café amb Amigues" con la escritora Gemma Pasqual (18.30 horas-Ayuntamiento); el viernes 6 hay un monólogo de patricia Sornosa (19 horas-Teatro), mientras que el sábado 7 comida popular y baile (14 horas-Centre Polivalent).

En Barx se celebra el domingo, 8 de marzo, un acto abierto con una marcha desde el parque de la calle Gandia hacia la Font de la Drova a las 10.30 horas y, después, un "esmorzar de germanor" en la plaza de la Iglesia.

Bellreguard tiene el miércoles, 4 de marzo, un "Café amb Amigues" (17.30 horas-Ayuntamiento); el jueves 5 un taller de la igualdad (16 horas-Llar dels Jubilats) y una sesión de bailes (17.30 horas-Clor de l'Era) con merienda posterior; el viernes 6 se anuncia un taller de defensa personal y merienda (17 horas-Gimnasio) y un monólogo de Maria Juan (20 horas-Casa de la Cultura); el sábado 7 hay partida de raspall (10 horas-Calle de l'Església); una gymkhana (17 horas-Clot de l'Era); la inauguración de la muestra de la artista Laura Toscano (18.30-Casa de la Cultura); Concierto "Planísimas" (19.30 horas-Casa de la Cultura cena y bingo (21 horas-Llar dels Jubilats). El domingo 8 se leerá el manifiesto del Dia de la Dona (12.30 horas-Ayuntamiento) y el "Dinar de la Dona" (14 horas-Molí Canyar).

En Beniarjó, los actos empezarán el viernes 6 de marzo a las 19 horas en el Auditorio de Beniarjó con la entrega de premios a las personas galardonadas en los concursos de ilustraciones y relatos breves con motivo del Día de la Dona. Las obras presentadas estarán expuestas al hall del Ayuntamiento. A continuación, se representará el monólogo "Ser mujer", de Susana Pastor con entrada será gratuita. La programación continuará domingo 8 de marzo a las 18.30 horas en la Sala d'Exposicions Vicent Vidal Miñana con un cinefòrum, que ofrecerá un espacio de diálogo y reflexión alrededor de la igualdad.

El Ayuntamiento de Daimús cuenta con un programa que incluye este miércoles, 4 de marzo, un taller de collage feminista a cargo de Tempra Tallers Creatius (18 horas-Centre Polivalent); el sábado otro taller, pero de defensa personal (11 horas-Centre Polivalent) y el domingo, 8 de marzo, es la lectura del manifiesto del Dia de la Dona (11.30 horas-Plaza del Ayuntamiento). La Associació de Dones de Daimús añade otros actos para este jueves (charla sobre salud y merienda-17 horas-Casa de la Dona); el domingo 8 misa en recuerdo de las asociadas y "mascletà" (12 horas-14 horas-Iglesia y plaza Ayuntamiento) para acabar con un "Dinar de la Dona" a las 14 horas en el Restaurante Flamingo.

Un grupo de mujeres de Daimús, en una imagen de 2025 / Levante-EMV

En el Real de Gandia este jueves, 5 de marzo, se realizará el taller "Decorem Miralls" (11 horas-Centre Social) y otro de cocina para niños y niñas (17.30 horas-Centre Social); el viernes día 6 es el acto de reconocimiento a las mujeres destacadas del municipio (20 horas-Ayuntamiento) y el sábado día 7 es el "Dinar del Dia de la Dona (14 horas-Espai Polivalent La Timbradora).

En Guardamar de la Safor, un grupo de pintoras y pintores de la comarca presentan este viernes, 6 de marzo, una exposición colectiva dedicada a mujeres que han marcado un antes y un después en distintos ámbitos de la sociedad. A través de la pintura, esta muestra rinde homenaje a sus aportaciones y contribuye, desde el arte, a la construcción de un mundo más igualitario. (20 horas-Ayuntamiento).

En la Font d'en Carrós, la "Setmana en Femení" contiene este jueves, 5 de marzo, la proyección de una película sobre la lucha feminista por el derecho al aborto (19 horas-Casa de la Cultura); el viernes día 6 el taller "Aprenent a fer història de dones" (19 horas-Biblioteca); el sábado 7 otro taller, gastronómico, (16.30 horas-edifici Polivalent) y el domingo 8 el "Dinar del Dia de la Dona" y el "II Homenatge a les Dones Valentes" (19 horas-Casa de la Cultura).

L'Alqueria de la Comtessa comienza este miércoles, 4 de marzo, con la exposición "Red Flags", de Paula Escrivà (17.30 horas-Centre Social); sigue el viernes día 6 con un taller de material de reciclaje para los más pequeños (17 horas-Espai Jove) y el domingo 8 es el "Dinar del Dia de la Dona" desde las 13.30 horas.

La Mancomunitat de la Valldigna organiza el 7 de marzo a las 19.00 horas en la Almàssera del Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna un concierto muy especial dedicado a la figura de la madre, en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Interpretado por: Margarita Fernández (soprano), Liu Beltrán Fernández (violonchelo) y Nuria Tena Esteban (piano).

Miramar ofrece la charla-taller "Tornar al Cos" el miércoles, 4 de marzo: (17.30 horas-Biblioteca); el jueves 5 hay un monólogo de la humorista Carol Tomàs (18 horas-Auditori); el viernes 6 es la lectura del manifiesto, una caminata más merienda (17 horas-Ayuntamiento) y el sábado 7 se juega una partida de raspall femenino 811 horas-calle Major).

Palmera anuncia el jueves, 5 de marzo, una reunión informativa sobre cosmética (17.30 horas); el viernes 6 la lectura del manifiesto con merienda y regalos (18 horas-Plaza del Ayuntamiento) y el domingo día 8 el "Dinar del Dia de la Dona" (14 horas-Centre Social).

Un grupo de escolares con pancartas reivindicativas en 2025 en Gandia / Levante-EMV

La programación en Piles se iniciará el viernes 6 de marzo a las 18:30 horas con la inauguración en la Casa de la Cultura de una exposición de trajes de las festeras del Carmen. Esta muestra se podrá visitar también el sábado y los días 13 y 14 de marzo. El sábado 7 a las 19 horas en la Casa de la Cultura hay actuación musical con las violinistas María y Trinidad Galán Parra, junto a la violonchelista Clara Dols García. Como novedad, la programación incluye este año la I Gala de Mujeres Referentes de Piles organizada por el Asssociació de Dones. Será a las 20 horas en la Casa de la Cultura. El día central es el domingo día 8 y se iniciará a las 9:30 horas con la "Caminata por el Día de la Dona" que saldrá de la plaza Padre Pons. A continuación habrá "esmorzar" en el parque de la Torre y la lectura del manifiesto.

Potries denomina su programación "Març Feminista". El sábado 7 se proyecta una película para público infantil (18 horas-Casa de la Cultura) y el domingo 8 desde las 12 horas se leerá el manifiesto del Dia de la Dona para después celebrar la jornada con el "Dinar del Dia de la Dona).

Rafelcofer implica a sus escolares con un taller sobre estereotipos de género este viernes, 6 de marzo, a las 9 horas en el CEIP Ausiàs March. El mismo día hay una sesión de Cinefórum (18.30 horas-Centre Social) y el domingo día 8 es la conmemoración oficial del Dia de la Dona.

Xeraco presenta la camiseta de la Cursa de la Dona este jueves, 5 de marzo, a las 17 horas en el Ayuntamiento; el viernes día 6 procederá a la lectura del manifiesto (12.30 horas-Ayuntamiento) y se representa una obra de teatro a cargo de Almanac teatre (19.30 horas-Casa de la Cultura), y el domingo se reserva para la XI Cursa de la Dona con una marcha-carrera desde la avenida de la Comunitat Valenciana a partir de las 11 horas.