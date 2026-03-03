Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Alqueria de la Comtessa ya tiene reina para las fiestas de 2026

Laura Canet González es proclamada en un acto al que asisten 250 personas

La reina y el alcalde con los festeros, festerats y festerets de 2026

La reina y el alcalde con los festeros, festerats y festerets de 2026 / Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa

Salva Talens

Gandia

L'Alqueria de la Comtessa ha elegido a la que será la reina de sus fiestas de este año. Ha sido en un acto al que han asistido unas 250 personas entre los festeros y festeras, familiares, vecinos y vecinas, representantes de las comisiones y autoridades locales.

Fue una velada cargada de emoción, alegría y tradición en la que también se presentó a los festerets y festeretes para las fiestas locales de este año.

Laura Canet González ha sido proclamada reina de las fiestas locales 2026 de l'Alqueria de la Comtessa.

"Empieza la cuenta atrás"

El alcalde, Voro Femenia, quiso dedicar unas palabras a Laura y a todo el grupo festero: "Hoy empieza la cuenta atrás para las fiestas. Estamos seguros que será un año inolvidable, pleno de momentos únicos que viviréis con ilusión y orgullo".

El ayuntamiento también felicita a los presidentes y presidentas de las diferentes comisiones de fiestas: María Fullana Moll (Presidenta de Cristo de Empar 2026); Pablo Ciges Escrivá (Presidente de la Aurora 2026) y Cristina Rebolledo Siscar (Presidenta de los Luïsos 2026).

TEMAS

