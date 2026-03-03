El líder Akra Bárbara arrolla al Club de Rugby Inter Alpesa "A" en Alicante

El Inter Alpesa "A" pierde por 67 a 19 en su visita a Alicante contra el líder el Akra Bárbara en partido de la Liga de 1ª Territorial Autonómica.

El líder arrolla al Inter Alpesa A en todas las facetas del juego con un potente equipo que se puso por delante en los minutos 2 y 7. Aunque en el 12 ensayaba Jonatan Emanuel Ovejero con una buena jugada de delantera, la línea del Akra desbordó la defensa interista en cuatro ocasiones, y en el minuto 39, de nuevo un ensayo de delantera de Jonatan Emanuel Ovejero, situaba el resultado en 36 a 12, lo que dejaba clara la superioridad del equipo local.

En la segunda parte, el Akra volvía a golpear primero en el minuto 42, pero Ferran Gadea respondía con un bonito ensayo con una preciosa jugada de la línea de tres cuartos, que transformaba Juan Cruz Mirabal.

A partir de ese momento, el juego del equipo local fue arrollador, superior en todo, en juego y físicamente mejor que el Inter Alpesa, llegando al final del partido con un contundente 67 a 19.

En el próximo partido, el Inter Alpesa "A" recibirá en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna a la UCV Rugby.