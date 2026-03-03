El líder Akra Bárbara arrolla al Club de Rugby Inter Alpesa "A" en Alicante
El equipo "interpobles" lo intenta pero no tiene opciones ante un rival superior
Pepe Juan
El Inter Alpesa "A" pierde por 67 a 19 en su visita a Alicante contra el líder el Akra Bárbara en partido de la Liga de 1ª Territorial Autonómica.
El líder arrolla al Inter Alpesa A en todas las facetas del juego con un potente equipo que se puso por delante en los minutos 2 y 7. Aunque en el 12 ensayaba Jonatan Emanuel Ovejero con una buena jugada de delantera, la línea del Akra desbordó la defensa interista en cuatro ocasiones, y en el minuto 39, de nuevo un ensayo de delantera de Jonatan Emanuel Ovejero, situaba el resultado en 36 a 12, lo que dejaba clara la superioridad del equipo local.
En la segunda parte, el Akra volvía a golpear primero en el minuto 42, pero Ferran Gadea respondía con un bonito ensayo con una preciosa jugada de la línea de tres cuartos, que transformaba Juan Cruz Mirabal.
A partir de ese momento, el juego del equipo local fue arrollador, superior en todo, en juego y físicamente mejor que el Inter Alpesa, llegando al final del partido con un contundente 67 a 19.
En el próximo partido, el Inter Alpesa "A" recibirá en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna a la UCV Rugby.
