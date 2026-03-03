Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción

En la Comunitat Valenciana existen más de veinte especies distintas de murciélagos. Entre ellas destaca el murciélago ratonero patudo, una especie en peligro de extinción. La Safor acoge una de las mayores colonias de esta variedad.

Con el fin de proteger este tipo de murciélagos, que habitan habitualmente en las cuevas, pero que también se dejan ver en el casco urbano, los municipios han colocado una serie de refugios en distintos puntos.

El Ayuntamiento de Gandia llevó a cabo el pasado 1 de marzo un taller gratuito en el Centro de Interpretación, en el que los participantes pudieron aprender cómo construir cajas refugio para murciélagos.

El consistorio recuerda que esta especie es un gran controlador natural de insectos y desempeña un papel clave en el equilibrio del medio ambiente.

Nuevo proyecto en Oliva

El colegio San José de la Montaña de Oliva, por su parte, también ha colocado refugios para murciélagos y cajas nido para aves insectívoras, como el vencejo, el carbonero común o gorrión, dentro de sus servicios a la comunidad.

El alumnado de Tecnología ha sido el encargado de instalar las cajas para vencejo y murciélago, mientras que las de carbonero y gorrión común han sido cedidas por la Societat Valenciana d'Ornitologia. Los recipientes se han colocado en las instalaciones de Creu Roja con el objetivo de, como señalan desde el centro, ayudar a las aves a criar o a los murciélagos a refugiarse y poder procrear.