Oliva busca un "acuerdo pacífico" con la Iglesia para revertir el solar del centro ecuménico

El Gobierno de Oliva, formado por Projecte Oliva y UCIN, quiere llegar a una "ejecución de sentencia práctica y pacífica" con la Iglesia católica en el litigio judicial que mantiene el ayuntamiento desde hace varios años por la parálisis del fallido Centro Ecuménico El Salvador. Como informó el lunes este periódico, recientemente se hizo pública una sentencia del TSJCV que obliga al Arzobispado de València a pagar al Ayuntamiento de Oliva 1,44 millones de euros para devolver la parcela a su estado original.

El concejal de Urbanismo de Oliva, Joan Mata, aclaró que, en primer lugar, el ayuntamiento esperará a que resuelva el Tribunal Supremo, ya que la Iglesia ha apelado en casación. Pero, suponiendo que el Alto Tribunal mantuviera las tesis del TSJCV, el Ejecutivo local es partidario de "llegar a un acuerdo con la Iglesia", y de sacar a la venta esta parcela municipal considerando que al precio de mercado habría que restarle los 1,44 millones como detrimento de valor, y que debería en cualquier caso compensarlo siempre la Iglesia.

"Pero se trata de una cuestión puramente administrativa, no lo planteamos como una guerra contra la Iglesia", matizó Joan Mata. Por tanto, la Iglesia no tendría que ser necesariamente la que se haga cargo de derribar la mole de hormigón que allí sigue, en unos terrenos con una ubicación privilegiada, junto al "resort" Oliva Nova y a dos pasos del mar.

Esta es la misma postura que defienden el resto de partidos con representación municipal, aunque hubo un cruce de reproches entre los socialistas y Projecte Oliva.

Valoración del PSPV-PSOE

Y es que la portavoz socialista, Ana Morell, recordó que este proceso judicial se puso en marcha en la legislatura pasada, cuando gobernaron PSPV-PSOE y Compromís, "y tras haber pasado 15 años sin que el arzobispado hubiera cumplido con la reversión del solar a su estado original". Morell añade que entonces se logró "una sentencia en la que se obligaba al arzobispado a ceder los terrenos de nuevo al ayuntamiento", pero la Iglesia no cumplió con la última parte.

La portavoz socialista dijo que ellos ya plantearon a la Iglesia que si no se hacía cargo de demoler la estructura, debía compensar al ayuntamiento por la pérdida de valor de esos terrenos, pero al mismo tiempo reprochó a Projecte Oliva haber votado en contra la legislatura pasada en el pleno la propuesta de seguir peleando en los tribunales.

"El tiempo nos ha dado la razón, han sido muchos años de litigios y pensamos que los olivenses debemos estar satisfechos pero en aquel momento PSPV-PSOE y Compromís nos quedamos solos en esa lucha", matizó.

La sentencia señala que la estructura inacabada "no es fácilmente aprovechable, condiciona el futuro uso urbanístico y genera un perjuicio patrimonial en el consistorio".

El ayuntamiento, como titular de los terrenos, debe hacerse cargo de la limpieza y mantenimiento de esta parcela. Un problema añadido es que, al haberse construido los cimientos los socavones se llenan de agua tras episodios de fuertes lluvias, y el consistorio se gasta una ingente cantidad de dinero para achicarla. Además, aunque la parcela está cerrada, los hierros y el hormigón suponen un peligro.