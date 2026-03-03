El patrimonio de Gandia triunfa entre los visitantes: Más de 22.600 personas visitaron sus monumentos en 2025

Un total de 22.670 personas han visitado los espacios y actividades patrimoniales de Gandia a lo largo de 2025. Los datos superan las cifras de 2024, un hecho que refleja, como ha explicado la concejala de Patrimonio, Alicia Izquierdo, "un fuerte interés de la ciudadanía por el patrimonio histórico de la ciudad, que constituye, cada vez más, uno de los principales valores añadidos para visitarla".

En 2025 se volvieron a superar las expectativas, con 22.670 visitas a los espacios y actividades. De ellas, 14.321 personas se acercaron a conocer las exposiciones permanentes y temporales del Museo Arqueológico de Gandia y se suman 7.124 visitas guiadas al patrimonio arqueológico y 1.225 participantes en los diferentes encuentros, charlas y jornadas organizados. «En conjunto, y teniendo en cuenta que hemos tenido las calles alrededor del MAGa cortadas por obras durante los primeros siete meses del año, son unos resultados fantásticos que nos invitan a seguir trabajando para continuar haciendo de Gandia un referente de primer nivel en cuanto a turismo cultural y patrimonial», reivindica la concejala.

El conjunto de la XEC registra 98.056 visitas

A estas cifras se deben sumar las 58.000 visitas que ha acogido el Palacio Ducal de los Borja de Gandia, los 8.200 del Museo Fallero, los 7.848 de la Colegiata o los 1.338 del Museo de Santa Clara. Los datos representan, en palabras de Izquierdo, "una tendencia muy positiva que sitúa a los diferentes elementos de la Red de Espacios Culturales de Gandia (XEC) en un gran estado de salud y con un futuro brillante". En sus palabras, "Gandia apuesta por un futuro donde el sol, la playa y la gastronomía van de la mano del patrimonio histórico y medioambiental para crear un destino brillante en cualquier momento del año».