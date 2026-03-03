Primeros premios de las Fallas 2026: Cambro y Portal se alzan con el Ninot Indultat en Tavernes de la Valldigna

Ni la lluvia ni el frío han impedido a las seis fallas de Tavernes de la Valldigna disfrutar de uno de los actos más esperados del mes de marzo. La Exposició del Ninot, que se podrá visitar hasta el viernes en la Casa de la Cultura, ha abierto sus puertas en una tarde que quedará marcada para el recuerdo entre las comisiones del Portal y el Cambro, que se han alzado con el Ninot Indultat en la categoría infantil y adulta respectivamente.

Las lágrimas y la emoción han sido protagonistas entre los máximos representantes de ambas comisiones, que hoy han podido celebrar el primero de los muchos premios que llegarán a lo largo de estas semanas.

La falla Portal, la más antigua de la ciudad y que este año celebra su 50 º aniversario, arranca el mes de marzo con una de las mayores alegrías. Las máximas representantes de la comisión, Dolores Escrihuela y Mireia Alario, junto a los presidentes, Emilio David Grau y Migue Vercher han sido los encargados de subir al escenario para recoger el banderín que les acredita como el mejor ninot infantil de las Fallas 2026. La comisión salvará del fuego la pieza realizada por el artista Víctor Hugo.

Las mejores imágenes de la Cavalcada del Ninot / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Previamente el presidente de la comisión ya había subido al escenario al alzarse con la Lletra d'Or. También se han entregado los premios del campeonato de futbet, del concurso de fotografía y de los certámenes de postales navideñas y narrativa.

Ninot Indultat

Las falleras mayores del Cambro, Pili Mafé y Alejandra Savall, también se han llevado la primera de las alegrías al alzarse con el mejor ninot, obra creada en el taller de Carcaixent Tamany i Color. Les han acompañado los presidentes Marcos Campos y Manel Cantus. De hecho, el mismo artista fallero ya consiguió que la comisión del Cambro se alzara el año pasado con la mejor falla de Tavernes de la Valldigna.

El acto, que ha llenado de falleros y falleras la Casa de la Cultura, ha contado con la presencia de la fallera mayor de Tavernes, Isabel Gimeno, su corte de honor y la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez. También han estado presentes la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, y miembros de la corporación municipal.