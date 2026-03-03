El Saleroso Infantil Club Voleibol Real de Gandia consolida su liderato tras un fin de semana triunfal

El equipo infantil de Segunda El Saleroso CVRDG, dirigido por Claudia Giménez, dio un nuevo golpe de autoridad en la liga autonómica tras sumar dos triunfos fundamentales que lo mantienen en lo más alto de la clasificación.

El CV Real resolvió con solvencia su visita al Nou Volei Alzira (0-3) y se mostró igual de firme en la pista del Grau de Castelló Volei (1-3), firmando un pleno que refuerza su candidatura a los objetivos marcados.

Con estos resultados, el conjunto realero se afianza en el liderato en solitario, posición que permite optar a la previa autonómica y mantener vivas las aspiraciones de disputar la fase de ascenso a Primera Autonómica, una competición que el club solicitará albergar en el Pabellón Municipal El Real de Gandia.

La jornada dejó también buenas noticias en la base del club: Los dos equipos Trisema Joyeros alevines, bajo las órdenes de Alba Olivares, firmaron una actuación muy sólida y vencieron por 3-0 al CV Gandia, mostrando un nivel de juego creciente. El alevín Saforwifi superó a Escolàpies Gandia por 3-1 en un encuentro muy competido. El benjamín Saforwifi cayó ante el CV Gandia (1-3), pero volvió a dejar sensaciones positivas en un equipo que no deja de evolucionar jornada tras jornada.