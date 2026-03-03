Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Saleroso Infantil Club Voleibol Real de Gandia consolida su liderato tras un fin de semana triunfal

Las infantiles suman dos victorias a domicilio en Alzira y el Grau de Castelló

Formación del equipo realense El Saleroso

Formación del equipo realense El Saleroso / CV Real de Gandia

Salva Talens

Gandia

El equipo infantil de Segunda El Saleroso CVRDG, dirigido por Claudia Giménez, dio un nuevo golpe de autoridad en la liga autonómica tras sumar dos triunfos fundamentales que lo mantienen en lo más alto de la clasificación.

El CV Real resolvió con solvencia su visita al Nou Volei Alzira (0-3) y se mostró igual de firme en la pista del Grau de Castelló Volei (1-3), firmando un pleno que refuerza su candidatura a los objetivos marcados.

Con estos resultados, el conjunto realero se afianza en el liderato en solitario, posición que permite optar a la previa autonómica y mantener vivas las aspiraciones de disputar la fase de ascenso a Primera Autonómica, una competición que el club solicitará albergar en el Pabellón Municipal El Real de Gandia.

Noticias relacionadas

La jornada dejó también buenas noticias en la base del club: Los dos equipos Trisema Joyeros alevines, bajo las órdenes de Alba Olivares, firmaron una actuación muy sólida y vencieron por 3-0 al CV Gandia, mostrando un nivel de juego creciente. El alevín Saforwifi superó a Escolàpies Gandia por 3-1 en un encuentro muy competido. El benjamín Saforwifi cayó ante el CV Gandia (1-3), pero volvió a dejar sensaciones positivas en un equipo que no deja de evolucionar jornada tras jornada.

El Saleroso Infantil Club Voleibol Real de Gandia consolida su liderato tras un fin de semana triunfal

El patrimonio de Gandia triunfa entre los visitantes: Más de 22.600 personas visitaron sus monumentos en 2025

L'Alqueria de la Comtessa ya tiene reina para las fiestas de 2026

La Conselleria d’Educació rectifica i aprova el 17 de març com a festiu a Oliva

Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción

Gandia, Oliva y Tavernes se ponen del lado de la mujer: La Safor celebra el 8 de Marzo

La Virgen María protagoniza la portada de la revista de la Semana Santa de Gandia

