De salvar el planeta a explorar una ciudad sumergida: El colegio de Piles implica a toda la comunidad en misiones para educar en valores

Una civilización extraterrestre necesita ayuda para salvar su planeta. Una ciudad ha aparecido sumergida bajo la Torre de Piles, y hay que ir explorándola poco a poco. Con narrativas como estas, y durante todo el curso escolar, los alumnos del CEIP José Pedrós de Piles aprenden divirtiéndose y se educan en valores, gracias a un proyecto de innovación pionero en el que se implica toda la comunidad educativa.

Es el único colegio de la comarca de la Safor que realiza un programa de este tipo. Se aplica desde Infantil a sexto de Primaria. "Permite trabajar los temas, valores y emociones capaces de hacernos mejores personas en un mundo mejor", explica el director del colegio, David Mascarell, y añade que tomaron la idea tras una visita al colegio de Sax, en Alicante.

El proyecto involucra a todo el claustro, las familias y agentes externos, promoviendo una educación integral, participativa y transformadora. "Además, ofrece un mayor sentimiento de pertenencia al colegio", apunta el director. Es una metodología activa que fomenta la creatividad y el pensamiento crítico del alumnado.

Estructura gamificada

Es una estructura basada en la gamificación, que consiste en aplicar dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos y videojuegos en contextos no tan lúdicos, como la educación, para motivar, fomentar el compromiso, mejorar la retención de conocimientos y alcanzar unos objetivos específicos.

El alumnado se embarca cada mes en una causa, previamente diseñada por el profesorado. El curso pasado la finalidad era trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por la ONU. De octubre a junio los niños aprendieron cuestiones como el cuidado del medio ambiente, el consumo responsable, la paz, la igualdad de género, la salud, o la reducción de la desigualdad, entre otras nociones.

Visita a clase de la "científica de la NASA". / Levante-EMV

Se inventaron la narrativa de los "keplerianos", una civilización que necesita ayuda para salvar su planeta y que ha sido controlado por un villano. Necesitan llegar a la Tierra porque saben que los terrícolas tienen una “receta” para conseguir un mundo mejor: los ODS, así como las herramientas para educar las emociones y resolver los conflictos.

La iniciativa empezó con la visita de una "científica de la NASA" a clase y acabó con una lucha entre héroes y villanos a lo "Star Wars", a cargo de la asociación valenciana Saga SkyWalker, que acude a colegios y hospitales con fines benéficos.

Una de las actividades que surgió de este proyecto, y de la que se hizo eco Levante-EMV, fue revelar la discriminación de la mujer en el callejero de Piles.

El alumnado superó retos, aprendió sobre los ODS y envió todos los meses conocimientos sobre lo aprendido para que los "keplerianos" se pudieran acercar un planeta más a la Tierra. Todos los planetas eran los del Sistema Solar reales y cada mes aprendieron algo sobre ellos. En cuanto a las emociones, se trabajaron a través del libro "El Principito", en el que su protagonista viaja por el Universo.

El proyecto despertó el interés de la revista "Educación 3.0", una publicación que da visibilidad a proyectos transformadores, buenas prácticas pedagógicas e iniciativas que impulsan un aprendizaje más motivador.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Piles felicitaron al colegio por este trabajo. "Iniciativas como estas muestran la calidad educativa de la escuela pública y el gran equipo docente con el cual contamos", apuntaron fuentes municipales.