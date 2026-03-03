Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las veteranas del Club de Rem Cia Gandia son líderes autonómicas tras triunfar en Alicante

La entidad saforense firma una brillante actuación en la Liga SUMA de banco fijo

El equipo gandiense sube a lo más alto del podio en la Liga de la Comunitat Valenciana

El equipo gandiense sube a lo más alto del podio en la Liga de la Comunitat Valenciana / Club Rem Cia Gandia

Salva Talens

Gandia

El Club de Rem Cia Gandia firma una gran actuación en la VII Regata de la Liga SUMA Banco Fijo 2025-2026, disputada en Alicante, donde el equipo veterano femenino se proclama campeón tras imponerse a 19 embarcaciones procedentes de la Comunitat Valenciana, Murcia y Cataluña.

Las veteranas llegaban a la cita llenas de confianza e ilusión, respaldadas por el sólido trabajo realizado durante las últimas semanas en el club. Esa preparación se tradujo en una regata impecable, con una salida decidida y una palada firme y coordinada que les permitió mantener el liderazgo hasta cruzar la meta. El resultado: el primer oro de 2026 y una victoria que las sitúa en la primera posición de la clasificación general de la liga.

La jornada dejó también buenas sensaciones para el resto de categorías del club. El equipo veterano mixto disputó su segunda regata oficial, mostrando compromiso, entrega y un claro margen de crecimiento. Su sexta posición confirma la evolución del grupo y refuerza la ilusión con la que afrontan esta temporada.

Por su parte, el equipo absoluto femenino completa una regata muy sólida, manteniéndose en mitad de la tabla en una competición de alto nivel.

