La Virgen María protagoniza la portada de la revista de la Semana Santa de Gandia

El Teatre Serrano de Gandia acogió el pasado viernes la presentación de la revista "Passio" de la Semana Santa, la publicación anual más importante que realiza el colectivo y que llega a archivos, arzobispados y bibliotecas de todo el país. Este año lleva por lema 'Mensajeros de la Esperanza' y su portada la protagoniza la Virgen María.

El acto contó con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, del concejal delegado de la Semana Santa, Miguel Ángel Picornell, el presidente de la Junta Mayor de Hermandades, Emili Ripoll, la madrina, Paula Cabanilles, así como diversos miembros corporativos, sociedad civil y representantes de todas las hermandades.

Entrega de los primeros ejemplares. / Àlex Oltra

Tras la interpretación de diversas piezas por parte del dueto formado por Telmo Gadea al piano y el trompetista Xavier Cabrers se pasó a la presentación de la portada por parte de su diseñador Salvador Gregori y que visibiliza una doble imagen representando el Alfa y Omega del ciclo vital con la Virgen Maria al pie de la Cruz y en su contraportada por Jesús recién nacido en su regazo.

Recital durante el acto. / Àlex Oltra

Además, durante el acto se entregaron los primeros ejemplares tanto a la corporación municipal como a los representantes de las distintas hermandades.

Making off de la portada