Alejandro Mesa, entrenador de Proinbeni UpB Gandia: "Craig viene para reforzar el equipo y, si es determinante, mejor"

Craig Osaikhwuwuomwan ya es uno más de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia. El club ha incorporado al ala-pívot holandés de 35 años y 2,11 metros de estatura como refuerzo para afrontar lo que resta de temporada. El neerlandés llega para suplir la vacante de Dejan Ilincic.

El nuevo fichaje del club gandiense ya entrena con sus compañeros. El entrenador, Alejandro Mesa, dice de él que "es un jugador del estilo de Juanjo Santana: alto, ágil y fibrado, que tiene una buena condición física porque se ha cuidado, a pesar de llevar varios meses sin competir".

Fácil adaptación

Mesa destaca que "se le nota que ha militado en equipos de nivel y se está adaptando bien al resto del grupo, aunque esto es relativamente fácil por la calidad humana de los jugadores".

El técnico añade que "vamos a utilizarlo de 4 y de 5, aunque sea más un ala-pívot. Además, hay que verlo en los partidos porque nunca ha jugado en España y no conoce las canchas ni los ambientes. Lo más importante es que viene para sumar y, aunque no es ese su perfil, si es determinante, mejor".

Noticias relacionadas

Craig tiene todos los papeles en regla para poder debutar el sábado en la cancha del Lobe Huesca La Magia en el partido de la Liga de Segunda FEB.