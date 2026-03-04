La amenaza de la borrasca Regina: La Safor, pendiente del cielo por cambios o suspensiones de actos
Se adelanta el montaje de carpas falleras en Gandia y se cambia de ubicación el entrenamiento de la Cursa de la Dona
La borrasca Regina está siendo sinónimo de inestabilidad atmosférica durante toda la semana. Dicho fenómeno meteorológico afecta a todas las actividades que se realizan al aire libre en Gandia y toda la comarca de la Safor.
Uno de los colectivos que, seguramente, más sufrirá a Regina es el de las fallas. De hecho, su llegada ya ha motivo que algunas comisiones de las Fallas de Gandia hayan adelantado el montaje de sus carpas en previsión de que durante el fin de semana arrecie la lluvia.
Dia de la Dona
Otro a los puntos fuertes de la agenda del fin de semana es la programación de actos por el Dia de la Dona, especialmente entre el sábado y el domingo.
En este sentido, la amenaza de la borrasca ya ha motivado un cambio en una de las actividades previstas el domingo, 8 de marzo. Se trata, en concreto, de un cambio de ubicación del entrenamiento de la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia. Estaba previsto a la intemperie, en el Parque Joan Fuster, y se traslado a un lugar bajo techo, que es la pista polideportiva de Beniopa. Lo que no varía es que es gratuito y está programado a las 10 horas.
Las lluvias, aunque débiles y aisladas, estarán presentes todos estos días en Gandia y el resto de la comarca, según la previsión anunciada por la Agencia Española de Mete reología.
