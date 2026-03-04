Benirredrà siempre es fiel a su cita con la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia

Benirredrà se vuelca un año más a la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia, ya que por este municipio discurre su primer kilómetro. La alcaldesa, Vicky Bordes, y la concejala de Deportes, Claudia Braco, han tenido recientemente una reunión con el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, el directivo Vicent Caudeli, y la gerente del club, Lidia Balada, para abordar asuntos de la prueba programada el domingo, 26 de abril, con salida desde la avenida de les Esclaves, en Gandia, pero muy cerca del límite con la localidad vecina.

Diversos colectivos animarán a las participantes a su paso por Benirredrà. Se trata de la Societat Musical de Benirredrà, la charanga La Contrabanda, los festeros y la comisión fallera. Además, habrá voluntarios del Benirredrà CF, el Club d’Esports de Muntanya i Escalada La Terreta, y la asociación de amas de casa Tyrius. A esto cabe añadir el dispositivo de seguridad y vigilancia policial que monta el ayuntamiento.

Además, Benirredrà colabora como punto de inscripción para la Cursa, que está situado en el ayuntamiento, y abierto durante el horario de atención al público. Y el municipio volverá a acoger uno de los entrenamientos gratuitos; será el próximo domingo, 29 de marzo, a las 10 horas, en el campo de fútbol municipal.

Benirredrà tiene una relación con la Cursa desde hace trece años, cuando formó parte del circuito por primera vez. "A pesar de que somos un pueblo pequeño nos implicamos porque compartimos los valores de este evento, el principal fomentar el deporte femenino", señala la alcaldesa.

La XVII Cursa de la Dona Vicky Foods discurrirá por las calles de Gandia y Benirredrà, por un circuito urbano de 5,9 km. La salida será a las 10.30 horas desde la avenida de Les Esclaves y la meta será en el mismo espacio. Para finalizar el evento tendrá lugar un festival aeróbico y entrega de trofeos. La prueba estará controlada por la empresa Crono4Sports con el sistema de chip desechable.

Inscripciones

El plazo de inscripción acabará el 21 de abril. El precio del primer tramo es de 8 euros (7 euros, más 1 euro solidario), que se mantendrá hasta el 14 de abril. Del 15 de abril al 21 de abril subirá a 12 euros (10 euros, más 2 euros solidarios). Pueden realizarse en la web oficial (cursadeladonagandia.com) y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores.