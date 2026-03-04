Benirredrà siempre es fiel a su cita con la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia
El municipio por el que discurre el primer kilómetro de la carrera tiene un punto de inscripción
Benirredrà se vuelca un año más a la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia, ya que por este municipio discurre su primer kilómetro. La alcaldesa, Vicky Bordes, y la concejala de Deportes, Claudia Braco, han tenido recientemente una reunión con el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, el directivo Vicent Caudeli, y la gerente del club, Lidia Balada, para abordar asuntos de la prueba programada el domingo, 26 de abril, con salida desde la avenida de les Esclaves, en Gandia, pero muy cerca del límite con la localidad vecina.
Diversos colectivos animarán a las participantes a su paso por Benirredrà. Se trata de la Societat Musical de Benirredrà, la charanga La Contrabanda, los festeros y la comisión fallera. Además, habrá voluntarios del Benirredrà CF, el Club d’Esports de Muntanya i Escalada La Terreta, y la asociación de amas de casa Tyrius. A esto cabe añadir el dispositivo de seguridad y vigilancia policial que monta el ayuntamiento.
Además, Benirredrà colabora como punto de inscripción para la Cursa, que está situado en el ayuntamiento, y abierto durante el horario de atención al público. Y el municipio volverá a acoger uno de los entrenamientos gratuitos; será el próximo domingo, 29 de marzo, a las 10 horas, en el campo de fútbol municipal.
Benirredrà tiene una relación con la Cursa desde hace trece años, cuando formó parte del circuito por primera vez. "A pesar de que somos un pueblo pequeño nos implicamos porque compartimos los valores de este evento, el principal fomentar el deporte femenino", señala la alcaldesa.
La XVII Cursa de la Dona Vicky Foods discurrirá por las calles de Gandia y Benirredrà, por un circuito urbano de 5,9 km. La salida será a las 10.30 horas desde la avenida de Les Esclaves y la meta será en el mismo espacio. Para finalizar el evento tendrá lugar un festival aeróbico y entrega de trofeos. La prueba estará controlada por la empresa Crono4Sports con el sistema de chip desechable.
Inscripciones
El plazo de inscripción acabará el 21 de abril. El precio del primer tramo es de 8 euros (7 euros, más 1 euro solidario), que se mantendrá hasta el 14 de abril. Del 15 de abril al 21 de abril subirá a 12 euros (10 euros, más 2 euros solidarios). Pueden realizarse en la web oficial (cursadeladonagandia.com) y en los puntos físicos de establecimientos colaboradores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa
- La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael
- La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura
- Benifairó lanza un SOS para salvar el único castillo de la Safor en la Lista Roja de Patrimonio