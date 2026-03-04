El Campus de Gandia de la UPV pondrá en marcha un grado para formar a los líderes de la empresa digital

El Campus de Gandia de la UPV pondrá en marcha el próximo curso el Grado en Empresa y Tecnología Digital, una titulación innovadora que combina habilidades tecnológicas y gestión empresarial para formar a los y las profesionales que liderarán la transformación digital de las organizaciones, según informaron a través de un comunicado.

“El mercado ya no demanda solo gestores o solo técnicos, sino perfiles híbridos. La economía actual es digital y, desde la UPV, hemos detectado que las empresas necesitan líderes capaces de unir esos dos mundos”, apunta Manela Fernández, directora académica del grado.

Además, “el Campus de Gandia, con su trayectoria en tecnologías y comunicación, y su experiencia en impartir un doble grado con ADE, es el ecosistema ideal para este nuevo grado que integra empresa, tecnología y datos”.

El Grado en Empresa y Tecnología Digital ofrece una formación multidisciplinar que combina economía, finanzas, marketing, organización y estrategia con analítica de datos y business intelligence (BI). El estudiantado empleará inteligencia artificial, herramientas de visualización y programación para resolver problemas, desarrollar soluciones tecnológicas responsables y sostenibles y diseñar modelos de negocio innovadores.

Este nuevo grado, que se impartirá en el Campus de Gandia de la UPV, está diseñado para preparar perfiles profesionales cada vez más demandados por el mercado laboral, como consultor o consultora en transformación digital y mejora de procesos, analista de datos, gestor o gestora de proyectos tecnológicos, responsable de comercio electrónico y marketing digital, especialista en sistemas integrados de gestión empresarial o emprendedor o emprendedora de base tecnológica.

Como explica la directora del grado, “buscamos formar al perfil puente capaz de unir la visión de negocio con el lenguaje técnico: un profesional que entienda los modelos de negocio del futuro, pero que también sepa cómo funcionan los algoritmos de IA y el "big data" que los hacen posibles; con visión estratégica y capacidad analítica; que, además de saber gestionar la empresa, sea capaz de entender la programación para automatizar tareas y usar la estadística para predecir el éxito de una inversión o detectar riesgos financieros”.

Cuatro cursos

El Grado en Empresa y Tecnología Digital tiene una duración de cuatro cursos (240 créditos ECTS) y ofertará 70 plazas. El plan de estudios incluye también un módulo de desarrollo profesional y un Trabajo de Fin de Grado (TFG) orientado a resolver problemas actuales de las organizaciones, con el acompañamiento de profesorado y tutores especializados.

Con esta nueva titulación, el Campus de Gandia de la UPV “refuerza su apuesta por una formación conectada con los retos de la economía digital, posicionándose como referente en la preparación de profesionales capaces de integrar empresa y tecnología para impulsar una transformación sostenible y basada en datos”, señala el director del Campus, Vicenç Almenar.