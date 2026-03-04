El CV Arenas domina los derbis comarcales ante el CV Bellreguard y el CV Gandia

El pasado fin de semana fue intenso en el seno del Club Voleibol Arenas de Gandia. A nivel competitivo y con la competición federada parada por la disputa de la Copa, el club del Grau organizó parte de la jornada escolar en el Joan XXIII con cuatro equipos y más de 40 deportistas en acción.

Como platos fuertes, dos partidos que enfrentaban a los líderes de sus ligas. En categoría benjamín, Arenas Decorgandia y Bellreguard luchaban por la liga. El triunfo fue para los del Grau que está preparando ya la jornada clasificatoria para el Campeonato de España que se celebrará el 28 de marzo. Resultado final 3-1 para el Decorgandia que tiene la liga en sus manos.

El otro partido estelar fue el ya clásico derbi local entre los chicos del CV Gandia y los del CV Arenas. Los gandienses llegaban como líderes con una victoria más que los del Grau, pero en esta ocasión el joven equipo del CV Arenas dio la sorpresa remontando un 2-0 e imponiéndose en el set de desempate. Con este resultado los dos empatan en la primera plaza y todo se resolverá en las próximas jornadas.

Ahora el club afronta una semana con dos partidos cadetes federados (jueves, Gandia vs Arenas en el Raval a las 18 horas y sábado a las 13 horas, Arenas vs Grau Castellón en la Paola Martínez), mientras que la base se enfrentará a dos jornadas autonómicas importantes (chicas en Algemesí y chicos en Castellón).

Noticias relacionadas

Copa del Rey

Por otro lado, una representación del CV Arenas acudió a presentar la Copa del Rey. Más de 30 personas estuvieron animando al equipo local Leleman Conqueridor y tuvieron la suerte de poder conocer a jugadores y entrenadores profesionales.