Gandia acoge la cuarta edición de FEMart, la muestra que da visibilidad al talento joven femenino en las artes

Una exposición de mujeres artistas de entre 14 y 39 años. Eso es FEMart, la muestra que da visibilidad al talento joven femenino en el mundo de las artes. Esta semana se inaugura la cuarta edición del evento.

La regidora de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, la organizadora del proyecto, Adriana Serlik, y la gerente del Palau Ducal, Estela Pellicer, han presentado esta iniciativa que se podrá visitar desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril.

Liduvina Gil destaca la importancia de reivindicar la igualdad en todos los ámbitos de la vida y puso en valor el papel del proyecto en la hora de "dejar atrás el largo silencio que, hasta hace relativamente poco, han tenido que sufrir las mujeres".

Gil afirma que cuando las mujeres se empoderan y ocupan el espacio que los corresponde, surgen iniciativas como FEMart, capaces de generar "una auténtica revolución artística para las mujeres de Gandia y la comarca". La concejala agradece expresamente el trabajo y la dedicación de Adriana Serlik, que se despide de la organización del proyecto después de cuatro ediciones, así como la implicación de Irene Moreno, Amanda Cerce, Olga Escrihuela y Rubén Aparisi.

Por su parte, Adriana Serlik recordó los inicios de FEMart y las dificultades que afrontaron en la primera edición cuando, junto con Irene Moreno, plantearon la necesidad de crear una exposición específica para jóvenes artistas, puesto que consideraban que son las que cuentan con menos oportunidades para mostrar su obra.

Serlik explicó que, después de superar los obstáculos iniciales, el proyecto encontró el apoyo del Ayuntamiento y del Palau Ducal, cosa que permitió poner en marcha una muestra que, edición detrás edición, ha reunido alrededor de 30 o 40 jóvenes creadoras de diferentes disciplinas, desde las artes plásticas tradicionales hasta el arte digital y la fotografía.

Dos espacios expositivos

En esta cuarta edición, la exposición al aire libre se ubicará en el puente de la feria, mientras que el resto de obras se exhibirán al Palau Ducal. Serlik se muestra orgullosa del éxito conseguido en las convocatorias anteriores y aseguró que FEMart ha sembrado una semilla que confía que tenga continuidad en el futuro.

Estela Pellicer reafirma el compromiso del Palau Ducal con la iniciativa y con la visibilización del papel de las mujeres, tanto en la historia como en la actualidad. La gerente destaca que la exposición supone "un espacio de oportunidades" para muchas jóvenes artistas que exponen por primera vez, así como un espacio de sensibilización alrededor de las temáticas abordadas en las obras.

La inauguración tendrá lugar este jueves, 5 de marzo, a las 19 horas en el puente de la feria y continuará a las 19.15 horas en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal.