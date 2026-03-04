Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna sucumben al nuevo modelo de vivienda: Zulos por 500 euros que se disparan de precio en verano

El alquiler de habitaciones se ha convertido en una tendencia cada vez más común entre los jóvenes universitarios, quienes optan por compartir piso con otros estudiantes con el objetivo de acceder a una vivienda más asequible. Se trata de adolescentes con pocos ingresos, que ven reducidos sus gastos al ser divididos entre varias personas. Sin embargo, el elevado coste de los alquileres ha comportado que esta práctica se extienda entre otras franjas de edad, especialmente entre las parejas, que no disponen de suficientes ahorroso para costearse un piso. En Gandia, como ya informó este diario, uno de cada tres pisos superan el salario mínimo interprofesional, que se encuentra en torno a los 1.200 euros. Además, la escasa oferta disponible comporta que hasta 200 familias luchen por una casa en la ciudad.

La crisis del mercado inmobiliario no solo se vive en las grandes ciudades, sino también en otros municipios con una gran cantidad de demanda y una escasa oferta. Oliva, Tavernes de la Valldigna y Gandia, las tres grandes ciudades de la Safor, tampoco se libran de esta situación. A ello se suma el creciente interés turístico, lo que lleva a muchos propietarios a reconvertir estos inmuebles en apartamentos vacacionales. Como consecuencia, los inquilinos, y como se especifica en algunos anuncios recogidas en una conocida plataforma de compraventa, solo pueden permanecer en ellos hasta mayo.

Oliva dispone actualmente de una decena de habitaciones en alquiler. En este caso, los precios rondan entre los 250 euros por una habitación en pequeña, con una cama individual y baño compartido, hasta los 360 euros por una habitación en un bajo exterior sin ascensor. En este caso, se trata de una habitación de 9 metros cuadrados.

Tavernes de la Valldigna, por su parte, también cuenta actualmente, según se muestra en este portal, con una decena de habitaciones disponibles. En el municipio el coste varía entre los 295 euros hasta los 500 euros. En algunos anuncios, los propietarios solicitan abandonar el habitáculo durante los meses de verano, ya que los dueños ofertan estas viviendas como pisos turísticos, que llegan a triplicar su precio.

Gandia es la ciudad que dispone de un mayor número de habitaciones. En este caso, existen unos 140 dormitorios disponibles. El más asequible tiene un coste de 190 euros por una cama doble y con ventana a la calle, mientras que la habitación más cara en el centro histórico asciende a 500 euros.

Gran parte de los propietarios ofertan varias habitaciones en un mismo piso, por lo que, si se calcula una media de 500 euros por habitación y hasta cuatro habitáculos, en algunos casos el propietario podría conseguir hasta 2.000 euros.

Ayudas desde Gandia

Los propietarios de estos inmuebles especifican en sus anuncios una serie de requisitos para poder acceder a la habitación. La mayoría prefieren que los inquilinos sean mujeres y niegan la entrada de mascotas. También solicitan a los ocupantes que dispongan de contrato y que no fumen en la habitación.

El Ayuntamiento de Gandia ha puesto en marcha una serie de ayudas, tanto para propietarios como inquilinos, con el fin de ayudar a los vecinos tanto en el acceso como a la hora de alquilar una vivienda. El objetivo es, como ellos mismos reconocen, "impulsar solucions para que alquilar o acceder a una vivienda sea posible".