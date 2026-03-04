Gandia repara la exposición de los bocetos de las fallas

Operarios municipales de Gandia han repuesto esta mañana los cuatro paneles de la exposición con los bocetos de las 23 fallas de la ciudad ubicada en el paseo de les Germanies, y que resultó dañada la madrugada del viernes al sábado por un acto de vandalismo.

En un tiempo récord esta muestra, organizada por el ayuntamiento a través de la delegación de Fallas, ya vuelve a lucir como al principio. La exposición está ubicada en el paseo, en el tramo frente al Teatre Serrano. Se podrá ver hasta el próximo 19 de marzo.

Por otra parte, continúa el montaje de carpas en zonas peatonales, como el mismo paseo, donde se está instalando el recinto de la comisión Carrer Major i Passeig.

Bando de Fallas

El martes el Gobierno de Gandia presentó en rueda de prensa el bando de Fallas, con todo el dispositivo especial de seguridad y tráfico, así como los horarios permitidos para las verbenas y normas para disparar artículos pirotécnicos.