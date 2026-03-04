Gandia repara la exposición de los bocetos de las fallas
Operarios municipales han repuesto los cuatro paneles dañados el viernes por un acto de vandalismo
Operarios municipales de Gandia han repuesto esta mañana los cuatro paneles de la exposición con los bocetos de las 23 fallas de la ciudad ubicada en el paseo de les Germanies, y que resultó dañada la madrugada del viernes al sábado por un acto de vandalismo.
En un tiempo récord esta muestra, organizada por el ayuntamiento a través de la delegación de Fallas, ya vuelve a lucir como al principio. La exposición está ubicada en el paseo, en el tramo frente al Teatre Serrano. Se podrá ver hasta el próximo 19 de marzo.
Por otra parte, continúa el montaje de carpas en zonas peatonales, como el mismo paseo, donde se está instalando el recinto de la comisión Carrer Major i Passeig.
Bando de Fallas
El martes el Gobierno de Gandia presentó en rueda de prensa el bando de Fallas, con todo el dispositivo especial de seguridad y tráfico, así como los horarios permitidos para las verbenas y normas para disparar artículos pirotécnicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa
- La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael
- La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura
- Benifairó lanza un SOS para salvar el único castillo de la Safor en la Lista Roja de Patrimonio