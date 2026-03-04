Hallan un pequeño delfín varado en la playa de Piles
El temporal ha arrastrado al animal, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, hasta la costa
Un pequeño delfín varado, y en avanzado estado de descomposición, ha aparecido esta mañana en la playa de Piles. El animal, como han explicado fuentes municipales, se encontraba en la zona del cordón dunar. Las fuertes olas provocadas por el temporal ha arrastrado al animal hasta la costa, donde ha sido avistado por los vecinos del municipio.
Los agentes de la Policía Local, tras ser alertados por los presentes, se han desplazado hasta la zona. Rápidamente han avisado a los especialistas, que no han podido hacer nada, debido a su estado de descomposición.
Miembros de la Diputación de Valencia han sido los encargados de retirar el animal.
Aunque el hallazgo de cetáceos es algo inusual, no se trata de un hecho aislado. Precisamente el delfín ha sido hallado en el mismo lugar en el que hace dos años ya apareció una ballena de unos cinco metros. Fueron los propios vecinos los que alertaron en ese momento al 112.
