Dos jugadores del Corriol Oliva Tennis Taula representarán a la Comunitat Valenciana en el Nacional

La base del Corriol Oliva Tennis Taula brilla con luz propia. Dos de sus jugadores han sido convocados por la Federación de Tenis de Mesa de la Comunitat Valenciana para el Campeonato de España de selecciones autonómicas 2026 que se disputará en Antequera del 2 al 5 de abril.

Los jugadores son el infantil Pau Beneyto y Hugo Abellán en categoría inclusiva representarán a la selección valenciana en esta competición.

Previa a la disputa del Nacional se realizará una concentración en el Complejo Educativo de Cheste de todos los jugadores y jugadoras seleccionados para una exhaustiva preparación de cara a competir en tan importante torneo.

Referentes

Cabe recordar que ambos palistas olivenses se encuentran internados en dicho complejo durante el curso escolar a través de los planes de especialización deportiva de la Generalitat Valenciana y ostentan la condición de deportista de élite en promoción, siguiendo la senda marcada anteriormente por otros integrantes del club como Víctor Pellicer, Miguel Jordá, Enric Malonda o Zhihao Zhang.