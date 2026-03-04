Las obras de rehabilitación de las 139 viviendas de la calle Safor de Gandia finalizarán en junio

La rehabilitación de las 139 viviendas del del calle Safor, en el Raval de Gandia, finalizarán en junio tras una inversión de 4,2 millones de euros. Las obras se enmarcan en el "Programa Barrios Next Generation" y forman parte del proyecto "Zonas Vulnerables Safor", a través del cual el consistorio gandiense busca llevar a cabo una regeneración integral del barrio.

El 80 % de la intervención está financiada por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que se suman las aportaciones de la Generalitat Valenciana, el ayuntamiento (386.000 euros) y los particulares. Las obras arrancaron en octubre de 2025 y avanzan según lo previsto.

El proyecto incluye trabajos de conservación y mantenimiento estructural, especialmente en planta baja y sótano; reparación de fachadas y cubiertas con la ejecución de una nueva cubierta impermeabilizada y aislada; retirada de elementos de fibrocemento y mejoras sustanciales en eficiencia energética.

Entre estas últimas destacan la implantación del sistema SATE en fachada para minimizar puentes térmicos y la sustitución de los sistemas convencionales de producción de agua caliente sanitaria por sistemas de aerotermia, lo que permitirá reducir entre un 45 % y un 60 % las emisiones de energía primaria no renovable.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, ha visitado los trabajos, junto al concejal de Vivienda, Salvador Gregori; la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y la presidenta de la Junta de Distrito del Raval, Maribel Codina.

En palabras de Prieto, estas actuaciones suponen "la transformación de un barrio y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, creando un espacio más confortable”. La intervención también contempla la mejora de la vía pública.

El alcalde de Gandia y los concejales visitan las obras. / Natxo Francés

El primer edil ha subrayado que Gandia es una de las ciudades de España con más planes de rehabilitación de este tipo. Añade: “Esta actuación es una de las muchas que se contemplan en el Plan Vivienda y que se realizan gracias a los fondos municipales y a los fondos Next Generation para continuar mejorando la ciudad”.

Mejoras del entorno urbano

El proyecto, en el que se ha trabajado durante muchos meses, también contempla la intervención en el entorno de la calle Safor, la avenida del Raval y la Ronda de l’Anella.

Los trabajos incluyen la mejora de la red de alcantarillado de aguas pluviales, la renovación de instalaciones y del alumbrado público, la adecuación de pavimentos y aceras, así como la mejora del carril bici que conecta la Ronda de l’Anella con la avenida del Raval. En este caso, y como se anunció en rueda de prensa, la inversión oscina en torno a los 130.000 euros.