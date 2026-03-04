Oliva felicita a su deportista Juan Luis Martín Escrivá por una nueva distinción

Juan Luis Martín Escrivá ha recibido la Medalla al Mérito Deportivo en la Gala del Tiro Olímpico y Deportivo de la Federación de Tiro Olímpico de la Comunitat Valenciana. Un galardón que pone en valor su trayectoria, dedicación y compromiso con el deporte y que refleja años de trabajo constante, pasión y superación dentro del tiro olímpico.

Desde Oliva, el ayuntamiento, a través del Servei Municipal d'Esports, ha felicitado públicamente al deportista, destacando que "nos sentimos muy orgullosos de este merecido reconocimiento. Enhorabuena para continuar llevando el nombre de nuestra tierra muy alto".

Noticias relacionadas

Más distinciones

Martín Escrivá es un tirador del club saforense Tir Esportiu Tot Plat que, desde hace varios años, cosecha muchos éxitos en la disciplina de armas históricas. Juan Luis ya fue distinguido hace unos meses con la Medalla al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español a través de la Real Federación Española de Tiro Olímpico junto con otros tiradores de la comarca