Potries ya es un referente para la Safor en reciclaje: Separa en origen el 40% un año después de implantar el "puerta a puerta"

Potries se ha marcado el objetivo de liderar el sistema de recogida de residuos en la Safor. Hace un año, en marzo de 2025, el ayuntamiento implantó el sistema de recogida "puerta a puerta" de la fracción orgánica, un cambio crucial en el modelo de gestión de residuos del municipio. Después, en octubre, el sistema se amplió también a la fracción de resto, consolidando un modelo que apuesta por la separación en origen y por una gestión más eficiente y sostenible de los residuos.

Los resultados de este primer año de funcionamiento muestran una evolución clara. Potries ha pasado de un 30% de reciclaje en 2024 a un 40% de separación en origen en 2025, y la recogida de residuos orgánicos ha aumentado de manera notable: de 17.000 kg en 2024 además de 60.000 en 2025. El sistema cuenta, además, con una participación vecinal muy significativa, con más de 400 casas implicadas, aproximadamente un 60% de todo el municipio.

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, destaca que “ya somos el municipio que más recicla de la comarca”. En este sentido, señala que “el objetivo es que nuestro pueblo sea un referente para que toda la comarca avance hacia mejores cifras de reciclaje”.

Vidal también subraya la dimensión económica del proyecto: “Si reciclamos más, menos tendrán que incrementarse los recibos de la basura. Queremos que la ciudadanía no tenga que pagar cada vez más por la gestión de los residuos”. En esta línea el municipio anda hacia la municipalización del servicio de recogida, con la idea que un servicio gestionado directamente por el Ayuntamiento sea más eficiente y más barato para la ciudadanía.

Inversiones

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento de Potries ya trabaja en nuevas actuaciones para mejorar el sistema. Por un lado, está en marcha la licitación para la compra de un camión eléctrico de recogida de residuos, con un presupuesto de 130.000 euros financiados por la Diputación de València, que se prevé tener disponible en septiembre.

Por otro lado, durante 2026 se construirá una isla de compostaje en una pequeña zona del antiguo "Rajolar" de Potries, con una inversión de 145.000 euros financiados por fondos europeos (Leader), que permitirá gestionar los residuos orgánicos del municipio y reducir los costes de tratamiento. El "compost" generado se podrá utilizar por los vecinos, avanzando así hacia un modelo de economía circular.