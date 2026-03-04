El PP de Gandia reúne a más de 400 mujeres en un acto para celebrar el Dia de la Dona
Los populares organizan una merienda en la sede de la Fundació Espurna con la presencia de la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra
El PP de Gandia reunió este miércoles a más de 400 mujeres en un acto organizado para celebrar el Día Internacional de Mujer, y que viene realizando en los últimos años. Consistió en una merienda en la sede de la Fundació Espurna.
El evento contó con las intervenciones del presidente local del partido, Víctor Soler, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra.
En declaraciones previas a los medios de comunicación, Cuca Gamarra señaló que el PP reivindica "un feminismo de verdad, que no es una guerra contra los hombres, sino el trabajo diario para derribar barreras a favor de una igualdad real y efectiva lo antes posible".
En esta causa, añadió Gamarra "sobran muchas pancartas y faltan muchas políticas de verdad que nos hagan la vida mucho más fácil, porque el feminismo no conoce de etiquetas políticas". Gamarra lamentó "los escándalos del Partido Socialista donde vemos a mujeres que han sido prostituidas o pagadas con dinero público" o "las leyes en las que violadores y agresores sexuales han visto reducidas sus penas".
Por su parte, Víctor Soler señaló que el objetivo del acto era "honrar a la figura de la mujer y poner en valor todo ese trabajo tantas veces silenciado, pero tan necesario que ha construido ciudad". Comentó que la presidenta de Espurna, Charo Sabater, es un ejemplo de ello, "pero también tenemos en Gandia a otras muchas mujeres valientes".
