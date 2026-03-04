La reconstrucción de la dana retrasa las obras frente a riadas en el barranco de Beniopa de Gandia

Los trabajos de "pacificación" y renaturalización del barranco de Beniopa, en Gandia, continúan, pero a un ritmo más lento de lo previsto. Para desesperación del ayuntamiento, pero también de la empresa adjudicataria, hay problemas para encontrar maquinaria pesada, porque la mayoría de estos vehículos están trabajando en obras relacionadas con la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.

Por tanto, hay que buscar los vehículos incluso fuera de la Comunitat Valenciana, de hecho las últimas retroexcavadoras llegaron de Cantabria. Es la principal dificultad que deben enfrentar los responsables de la obra, pero por lo demás esta avanza siguiendo lo marcado en el plan director.

Los trabajos actuales se centran en varios aspectos. El principal es la excavación y conformación de la balsa o parque inundable, un elemento fundamental para laminar caudales y reducir el riesgo de avenidas en episodios de lluvias intensas. La obra dura estará acabada a finales de abril. La plantación de los árboles en esta zona se dejará para el otoño, ya que, según comentan los técnicos, en verano es arriesgado hacerlo, porque quizá no tirarían, y los ejemplares son caros.

Este parque se quedará como una zona rústica, con una arboleda muy laxa. Y, aunque mientras esté seco las personas podrán pasear o disfrutarlo, no se pondrán equipamientos que favorezcan su presencia estética, como columpios. Su rehabilitación como parque está prevista en el plan director, pero no está contemplada en la financiación en el proyecto que ahora mismo se ejecuta.

El plan director contempla para más adelante otros dos grandes parques inundables, uno a la altura de la Casa del Cigró y otro junto al camino de l’Alqueria de Rubio que frenaría el caudal del barranco de les Coves, afluente del de Beniopa.

Cabe recordar que el barranco de Beniopa, aunque la mayor parte del año está seco, es muy explosivo ante episodios de fuertes lluvias y sube rápidamente su nivel, al tener una cuenca pequeña. Es como un "barranco del Poyo en miniatura", y por tanto, la principal amenaza ante avenidas para la población de Gandia, mucho más que el río Serpis.

Senda ciclopeatonal

También avanzan los trabajos de la nueva senda ciclopeatonal que conectará con el Grau de Gandia. Este nuevo itinerario transcurre por la ribera derecha desde el instituto Tirant lo Blanch hasta la Marina seca, pasando por Cartonajes La Unión. Se quedará como un camino entre árboles para dar un agradable paseo. Los impulsores del proyecto consideran que el uso público es muy necesario para que la gente valore el paraje natural, de hecho hay algunas empresas que organizan excursiones en kayak.

Vía ciclopeatonal. / Levante-EMV

Y aprovechando la primavera se inicia una fase clave del proyecto: la revegetación. Se ha empezado con la siembra directa de gramíneas muy resistentes, que contribuyen a la fijación del suelo y a la reducción del riesgo de erosión e inundación. Le seguirá la plantación de árboles y arbustos, reforzando tanto la función hidráulica como la recuperación ecológica del barranco.

Revegetación

En la revegetación se están aplicando soluciones basadas en la naturaleza para favorecer la recuperación del suelo. Una de las técnicas utilizadas, en este caso para combatir la caña invasora, es la malla de coco, un material 100% natural y biodegradable.

Está sujeta la tierra y evita la erosión superficial, mantiene la humedad del suelo, aporta soporte orgánico para el enraizamiento y facilita el desarrollo de nuevas plantas. Estas mallas deberán permanecer dos años, o más concretamente dos veranos, ya que el calor propio de la época estival es el que actúa para calentar y pudrir la raíz.

Plantación de especies. / Levante-EMV

En otros puntos se está preparando el terreno para replantar con árboles de especies como chopo blanco, almez, olmo y sauce, así como con matorral mediterráneo.

Todo ello se hace con las plantas autóctonas que se cultivan en un vivero propio, y que también forma parte del proyecto. Los técnicos se muestran satisfechos porque están arraigando más plantas de las esperadas, esperaban un porcentaje de marras del 30% y están teniendo menos del 10%.

Ampliación del cauce. / Levante-EMV

Por otra parte, se sigue ensanchando del cauce el barranco, eliminando cuellos de botella y haciendo terraplenes para disponer de un caudal más preparado frente a las lluvias torrenciales y reducir el riesgo de inundación, como por ejemplo a la altura de la Alqueria de Potes.

En la urbanización que hay frente a La Casona, junto a Cartonajes Unión, se rematará la balsa y se hará un dique de protección. A partir de ahora se observarán a simple vista cambios de calado en el barranco de Beniopa y su ribera.