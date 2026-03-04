El Rem Grau Gandia logra un oro y un bronce en la VII Regata de la Liga SUMA en Alicante

El Rem Grau Gandia ha completado un excelente fin de semana con un doble podio fin en la VII Regata de la Liga SUMA, celebrada en el Club de Regatas de Alicante, a los que hay que sumar tres medallas en el Campeonato de España de Remoergómetro.

En aguas de Alicante, el equipo cadete femenino protagonizó una de las regatas más emocionantes de la jornada. Tras una igualdad máxima durante todo el recorrido, la embarcación del Grau cruzó la línea de meta apenas 30 centésimas de segundo por delante del Náutico Calpe.

La diferencia fue tan mínima que los jueces necesitaron recurrir a la foto finish para determinar el resultado definitivo, manteniendo la incertidumbre entre deportistas y público hasta la confirmación oficial del triunfo grauero.

El quipo estaba formado por Carla Miralles, María Miñana, Roxan Belza, Julieta Benito, Celia del Rio, Inés González, Mariana Behmenburg, Roser Garcia y Carla Miñana como timonel y entrenadora.

Debutantes

Por su parte, el equipo veterano mixto del club grauero logró una meritoria medalla de bronce en una prueba especialmente significativa al tratarse de la primera participación conjunta de estos deportistas en la nueva categoría oficial.

Noticias relacionadas

El grupo, formado por remeros y remeras del club que se unían por primera vez en competición, mostró una gran cohesión y competitividad, obteniendo un resultado que refuerza las buenas sensaciones y la planificación deportiva de cara al resto de la temporada.