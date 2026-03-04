El tapón de cañas en un barranco de Barx amenaza a viviendas y al río Vaca en Simat y Tavernes de la Valldigna
Los vecinos del entorno del Avenc de la Donzella dieron el aviso al ayuntamiento, pero la alcaldesa señala que el municipio es incapaz de limpiar con medios propios e insta a actuar a la Confederación Hidrográfica del Júcar
Un tapón de cañas, plásticos y residuos de todo tipo en un barranco de Barx, conocido como la sima del Avenc de la Donzella, amenaza a viviendas diseminadas de este entorno, pero también al lugar donde van a parar estas aguas, el río Vaca, que pasa por las localidades de Simat y Tavernes de la Valldigna. En Barx están preocupados ante la previsión de lluvias, como la anunciada borrasca Regina, de gran impacto.
En esta partida, llamada de la Falaguera, hay unas 15 viviendas cuyos vecinos viven todo el año y ya han sufrido inundaciones en sus casas en ocasiones anteriores.
Fueron los propios vecinos los que el viernes pasado dieron la voz de alarma al ayuntamiento. Al tener conocimiento de ello, la alcaldesa, Esther Vidal, movilizó rápidamente a operarios municipales, a pesar de que el Avenc es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo responsable de su mantenimiento y limpieza.
Queja a la CHJ
Sin embargo, aunque los trabajadores municipales pudieron retirar algunas cañas, la alcaldesa ha llegado a la conclusión de que con medios propios, y en un consistorio tan pequeño, es imposible realizar la limpieza. En primer lugar, porque se trata de una zona de difícil acceso. Y tampoco tienen ni el personal para ello ni la maquinaria adecuada ante la gran acumulación de vegetación y residuos. Por tanto, ya se ha puesto en contacto con la CHJ, a quienes le han enviado una queja y explicando la situación.
"Nos han contestado que el guardabarrancos visitará la zona para valorar la situación y elaborar un informe", apunta la alcaldesa. Añade que este invierno ha llovido mucho en Barx y urge a que la CHJ lo limpie, por el peligro que representa para los vecinos y por la conservación del medio ambiente. Además, el Avenc de la Donzella es un paraje natural muy visitado por senderistas.
