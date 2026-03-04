El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena

La llegada de un nuevo temporal ya ha puesto en alerta a los residentes de la playa de Tavernes de la Valldigna, que observan como el mar ya se va comiendo la arena. Los efectos de la borrasca Harry, que provocaron la caída de varias terrazas y el desalojo de un bloque de viviendas y de un hotel, todavía siguen muy presentes en el municipio, especialmente entre los afectados.

A primera hora de la mañana, y aunque se prevé que la borrasca Regina empiece a descargar con fuerza a partir de este jueves, las olas ya alcanzaban las viviendas situadas a primera línea de costa. La regresión de la costa se ha convertido en el principal problema que sufre la playa de Tavernes, un hecho que se evidenció durante el temporal Gloria en 2020 y que se ha agravado durante los últimos meses.

El municipio espera la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental para iniciar el proyecto de regeneración de playas. Previamente, el Gobierno de España pretende aportar cerca de 60.000 metros cúbicos de arena para paliar las consecuencias de estos temporales. Se prevé, como informó el consistorio, que estas actuaciones de emergencia se inicien en mayo con el objetivo de que la costa recupere parte de su arena antes del inicio de la campaña estival. Esta será una de las mayores aportaciones que recibirá la localidad. En un primer momento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico iba a aportar 45.000 metros cúbicos, pero la aportación se incrementará finalmente en un 33 %.

A la espera de la DIA

A ello se suman los trabajos de regeneración del litoral. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció durante su visita tras el temporal Harry que la DIA podría estar lista en dos meses. Sin embargo, y como denunció el ayuntamiento, el MITECO alertó que esperan dos informes técnicos para completar la tramitación administrativa de este proyecto con una inversión de más de 21 millones de euros. Uno de los informes corresponde a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.