La UD Oliva busca los 1/4 de final de La Nostra Copa; El entrenador Joano Fuster: "Queremos hacer historia"

El Morer vuelve a vestirse de gala este miércoles, 4 de marzo, con motivo del único partido de los octavos de final de La Nostra Copa que queda por jugarse. Se enfrentan la UD Oliva y el Novelda CF a partir de las 20 horas. El ganador se clasifica directamente para los cuartos de final de la competición.

Los olivenses están cuajando una extraordinaria temporada. Son los líderes del grupo sexto de Segunda FFCV con una sola derrota en 20 partidos. Pero atención al Novelda CF, que es el primer clasificado del grupo IV de Primera FFCV, también con un solo tropiezo en lo que va de temporada e, igual que los de la Safor, invicto en La Nostra Copa.

El entrenador de la UD Oliva, Joano Fuster, muestra su entusiasmo ante esta cita copera, aunque con los pies en el suelo: "Está toda Oliva volcada con nosotros. Vamos con todo, a intentar pasar y a hacer historia, dado que seríamos el único equipo de Segunda FFCV entre los ocho mejores en la historia de la competición copera".

El técnico advierte que "vamos a convocar a cinco juveniles del club que milita en la Lliga Comunitat y uno de ellos, Candel, será titular".

Sobre la excelente trayectoria en la Liga de Segunda FFCV, el entrenador destaca que "tenemos una diferencia importante sobre nuestros rivales directos por el ascenso y eso nos permite alinear a los titulares en La Nostra Copa"

Matagigantes

La UD Oliva ha superado cinco rondas en el torneo copero al haber eliminado al CEF El Verger, único rival que ha tenido de su misma categoría. Igualmente, ha derrotado al CF Gandia y al CD Dénia, aspirantes al ascenso en Primera FFCV, así como al CF Calp y al líder Benidorm CF, ambos de la Lliga Comunitat.