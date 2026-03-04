Xeraco mejora sus instalaciones deportivas: El ayuntamiento licita la ampliación del Trinquet Municipal

El Ayuntamiento de Xeraco continúa con su plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales y ahora es el turno del Trinquet Municipal. Se trata de un recinto muy utilizado, que cuenta con una programación estable de carácter profesional, tanto de hombres como de mujeres, además de partidas de raspall amateur y de la base del Club de Pilota Xeraco.

El consistorio confirma que ha sacado a licitación las obras de ampliación y mejora del recinto deportivo con un nuevo módulo de acceso a la zona sur que incluirá aseos, vestuarios adaptados y una sala multiusos.

La zona de público

La actuación también incluye la renovación del propio trinquete y la zona de público. Además, se rehabilitará el frontón y se creará un mini-trinquete para que los más pequeños puedan practicar la pilota valenciana.

Las obras de mejora empezarán en un par de meses, tendrán una duración prevista de cuatro meses y están financiadas al 75% por la Diputación de Valencia con 400.000 euros dentro del Plan Trinquets.