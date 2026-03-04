Xeraco mejora sus instalaciones deportivas: El ayuntamiento licita la ampliación del Trinquet Municipal
El municipio de la Safor cuenta con una programación estable de partidas de pilota valenciana
El Ayuntamiento de Xeraco continúa con su plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales y ahora es el turno del Trinquet Municipal. Se trata de un recinto muy utilizado, que cuenta con una programación estable de carácter profesional, tanto de hombres como de mujeres, además de partidas de raspall amateur y de la base del Club de Pilota Xeraco.
El consistorio confirma que ha sacado a licitación las obras de ampliación y mejora del recinto deportivo con un nuevo módulo de acceso a la zona sur que incluirá aseos, vestuarios adaptados y una sala multiusos.
La zona de público
La actuación también incluye la renovación del propio trinquete y la zona de público. Además, se rehabilitará el frontón y se creará un mini-trinquete para que los más pequeños puedan practicar la pilota valenciana.
Las obras de mejora empezarán en un par de meses, tendrán una duración prevista de cuatro meses y están financiadas al 75% por la Diputación de Valencia con 400.000 euros dentro del Plan Trinquets.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa
- La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael
- La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna sucumben al nuevo modelo de vivienda: Zulos por 500 euros que se disparan de precio en verano