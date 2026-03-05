Alerta en el Grau de Gandia: Un estafador pide dinero en nombre de la Banda Mare de Déu Blanqueta

Los hechos ocurrieron el pasado lunes. Un "hombre mayor con gafas" entra en una peluquería del Grau de Gandia y le pide a la propietaria dinero para la Banda Mare de Déu Blanqueta, en modo de colaboración, a cambio de que el logotipo de su negocio apareciera en un cartel y la banda actuará delante del establecimiento.

La mujer no aceptó la proposición del individuo porque no la conocía y no veía claro el tema. La peluquera se lo comunica a su marido y este le pregunta al director de la banda, Juan Andrés Mahíques: "¿Puedes decirme con qué cantidad tenéis estipulada la colaboración, ya que la persona que vino a la peluquería no lo dejó claro?. Lógicamente, Mahíques se sorprende ante la demanda de su conocido y amigo vecino del Grau y niega que la banda está realizando ninguna campaña de recogida de dinero.

El propio director publica lo ocurrido en las redes sociales de la formación, avisando de que "se ha detectado a una persona solicitando colaboraciones económicas en nombre de nuestra sociedad".

Solo un caso detectado

En el escrito de la banda se deja muy claro que este tipo de actuaciones son ajenas a la entidad y la junta directiva avisa de que, cuando ocurra algo similar, se verifique la información directamente con la entidad.

Desde la Banda Mare de Déu Blanqueta se apunta también que "solo tenemos constancia de este único caso de estas características, por lo que hemos decidido alertar a la población y a los negocios para que no caigan en ningún timo o estafa".