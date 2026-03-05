La asociación que divulga la música clásica en Gandia se despide tras 30 años y 250 conciertos

La asociación Pro Música, de Gandia, se disolvió oficialmente el pasado 5 de febrero, al no encontrar relevo para renovar su junta directiva. La entidad cierra así una etapa que se remonta a nada menos que hace 30 años, cuando nació para divulgar la música clásica en la ciudad. Durante estas décadas ha traído a artistas de primera fila, para un público melómano y fiel, en recitales de pequeño formato, celebrados primero en el Palau Ducal y luego en la Casa de la Cultura.

Pro Música dice adiós tras una intensa actividad cultural, una etapa en la que ha organizado en total 246 conciertos. Pero también hubo cursos, conferencias, presentaciones de libros, de álbumes editados entonces en formato cedé, mesas redondas y recitales benéficos.

La idea se remonta al año 1995, cuando un grupo de aficionados a la música clásica, preocupados por impulsar una programación musical estable en la ciudad, decidió aunar esfuerzos y constituir la asociación, sin ánimo de lucro.

Tomaron como referencia otras asociaciones similares del entorno y en ese sentido tuveron el apoyo de la Asociación Amigos de la Música de Alcoi, así como la colaboración inicial de la Sociedad Filarmónica de València.

Los miembros fundadores fueron el arquitecto Fernando Mut, el notario Manuel Navarrete, el abogado José María Caruana, y el director de orquesta e historiador Òscar Creus.

El concierto inaugural fue el 27 de marzo de 1996 en el Saló de Corones del Palau Ducal, con la actuación de la violinista Anabel García y de Jesús Romero a contrabajo. Los primeros conciertos fueron en el Palau Ducal.

El recital de despedida fue el 12 de diciembre de 2025, con la Orquesta Filharmonia Ibérica, dirigida por el pianista y compositor Melanie Mestre. Fue además un concierto a beneficio de la Asociación del Párkinson Gandia-Safor. Se estrenó una "Rapsodia valenciana", obra dedicada a Pro Música y a Óscar Creus, por la labor realizada estos años.

Y es que Pro Música trajo a Gandia a los mejores músicos del panorama internacional así como a los valencianos más relevantes del momento.

Grupos como la Orquesta Janacek de Praga; las Orquestas Camerata de Viena y Pau Casals; la Orquesta de Cámara Checa; la Orquesta de Córcega; el Ensemble Victoria de Moscú; Ópera con Mozartísimo; solistas del Covent Garden; el Trío Grumiaux de Bélgica; la Orquesta Ánima Música de Budapest; o el Verner Collegium de Praga. También pasaron por Gandia solistas como Iván Zenaty, que toca un violín único Guarnieri del Jessu de 1714; el violoncellista Tim Hug; o los pianistas Ludmil Angelov, Brenno Ambrosinni, J. Luis Fajardo y el joven Emin Kurshian, han pasado por Gandia.

Ensemble Victoria en 2018. / Àlex Oltra

Entre los valencianos cabe destacar a los pianistas Claudio Carbó, Amparo Hontanilla, Telmo Gadea, la violoncellista Cristina Bernal, los violinistas David Fons y Joaquín Palomares, así como a casi todas las grandes voces valencianas, como la soprano María José Martos, por citar sólo algunos.

Hubo eventos memorables, como el Concierto 50, homenaje a la compositora valenciana Matilde Salvador; con el tenor José Ferrero y Matilde Salvador al piano; el Concierto 100, con el violinista Illian Grubert con Brenno Ambrosini al piano; o el Concierto 200 a cargo de la Ensemble Victoria de Moscú, con el violinista Rodion Zamuruev.

Beca Concepción Merí

Otra vertiente de Pro Música ha sido la beca anual Concepción Merí para jóvenes estudiantes de música de la comarca, dotada con 1.500 euros.

Por otra parte, en su afán por colaborar con las asociaciones de la Safor y unir música y solidaridad, Pro Música ha organizado cada diciembre un concierto a beneficio de diferentes oenegés; entidades del alzhéimer, párkinson, Buñoleras sin Fronteras, losfranciscanos de Palma de Gandia, el Preventorio del Real de Gandia, Alma de Acero, Cruz Roja, Cáritas, la AECC o Asmisaf. También han celebrado conciertos extraordinarios con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Otra actividad que tuvo mucho éxito de público fue un curso de introducción a la música y a la ópera a través de la audición que impartieron Òscar Creus y Francisco Bueno Camejo en la Casa de Cultura.

Presidentes

Durante este tiempo los presidentes de la asociación han sido Fernando Mut, Antonio Arjona, Fabián Todolí, José Santatecla y en los últimos veinte años una mujer, Concepción Merí.

Esta dedicación, a menudo callada, mereció que la sociedad de Fomento de AIC otorgara en noviembre de 2023 el Premi a la Trajectòria Cultural de ese año a Pro Música.

"Es un honor y no cabe más que mostrarnos agradecidos y orgullosos de la labor realizada gracias al respaldo de la sociedad", apunta Òscar Creus, y añade, con humildad, que se ha ofrecido "una propuesta que ha permitido situar a Gandia en el panorama nacional e internacional de la música".

Los promotores quieren agradecer el apoyo de los socios, y también los diversos patrocinios, en especial el del Ayuntamiento de Gandia, a través de convenios anuales, así como la Compañía de Jesús, la imprenta Colomar y medios de comunicación, entre ellos Levante-EMV, donde durante muchos años Òscar Creus ha publicado las críticas musicales de los conciertos.