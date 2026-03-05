Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Regina altera la agenda en la Safor: Tavernes de la Valldigna suspende la Cursa de la Dona

En Simat de la Valldigna se traslada a una nueva fecha una actividad cultural

Participantes en la edición del año pasado de la Cursa de la Dona de Tavernes

Participantes en la edición del año pasado de la Cursa de la Dona de Tavernes / Pepe Juan

Salva Talens

Pepe Juan

Gandia / Tavernes

La comarca de la Safor sufre la borrasca Regina. Llueve todos los días, este jueves con mucha intensidad, y los efectos del temporal alteran la agenda de actividades prevista, fundamentalmente en las fallas y en la programación del Dia de la Dona.

La última modificación es la suspensión hasta nueva fecha de la Cursa de Dona de Tavernes de la Valldigna, prevista pasra este viernes, 6 de marzo.

La localidad vallera esperaba una participación de más de medio millar de mujeres en una jornada no competitiva, en la que también estaba prevista la lectura del manifiesto del "Dia de la Dona" por parte de Ángeles Ferrero, coordinadora del Centre de Salut de la localidad vallera.

En Simat de la Valldigna, por otro lado, se aplaza hasta el 21 de marzo la Ruta Literaria con Lourdes Boigues fijada para este fin de semana. Lo que no cambia es el lugar de convocatoria: el Monestir de la Valldigna.

Consecuencias

También de la agenda del Dia de la Dona, pero en este caso en Gandia, hay que destacar el cambio de ubicación del Entrenamiento de la Cursa de la Dona Vocky Foods del domingo, 8 de marzo. Se había anunciado en el Parque Joan Fuster y se traslada a la pista polideportiva de Beniopa, a las 10 horas.

Uno de los colectivos que, seguramente, más sufre a Regina es el de las fallas. De hecho, su llegada ya ha motivo que algunas comisiones de las Fallas de Gandia hayan adelantado el montaje de sus carpas en previsión de que durante el fin de semana arrecie la lluvia.

