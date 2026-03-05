Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Regina pone en alerta a Barx: barrancos al límite y acumulados de más de 95 litros

El agua acumulada desde anoche aumenta el nivel de todos los barrancos y en zonas residenciales como la Drova y la Puigmola

Redacción Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

La borrasca Regina, que ha obligado a la AEMET a activar este jueves el aviso amarillo por lluvias en varias demarcaciones de la Comunitat Valenciana, ha puesto en alerta a Barx. Es uno de los municipios de la Safor donde más ha llovido desde anoche, con un acumulado de 94,6 l/m2 en el observatorio de la Drova, según Avamet.

Esto ha provocado el aumento del nivel de todos los barrancos en Barx y también ha llegado a encharcar zonas residenciales como la Drova y la Puigmola. Desde primera hora la Policía Local ha estado patrullando los lugares más críticos. La alcaldesa, Esther Vidal, informa que por ahora no hay riesgo para la población, y siguen a la expectativa para ver cómo avanza la jornada.

Precisamente la alcaldesa denunciaba recientemente la situación del Avenc de la Donzella, la sima donde van a parar todos los barrancos de la localidad, y que a su vez desagua en el río Vaca.

Esta zona presenta un tapón de cañas, plásticos y otros residuos, que el ayuntamiento se ve incapaz de limpiar con medios propios, pese a que lo han intentado, por lo que la alcaldesa insta a que actúe la Confederación Hidrógráfica del Júcar, la competente en la materia.

Acumulados

Otros puntos donde también llevan a esta hora importantes acumulados de lluvia, según Avamet, son Gandia (112 l/m2, pero en el paraje natural del Parpalló Borrell, agua que baja por el barranco de Beniopa), Villalonga (88,7 l/m2 en el pla de la Llacuna) o 78 l/m2 en Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni.

TEMAS

