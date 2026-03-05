Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CA Gandia Alpesa compite en el Campeonato de España Máster con Jordi Cuenca y Laura Collado

Los dos atletas disputan en Antequera una de las grandes citas del calendario estatal

Los dos representantes del CAG Alpesa en el Nacional máster

Los dos representantes del CAG Alpesa en el Nacional máster / CA Gandia Alpesa

Salva Talens

Gandia

El Club Atletisme Gandia Alpesa continúa este fin de semana con su intensa temporada competitiva con la participación de dos de sus atletas en el Campeonato de España Máster de Pista Cubierta (Short Track), que se celebra en Antequera (Málaga).

Los representantes del club son Jordi Cuenca y Laura Collado, dos atletas que se han convertido en referentes dentro del grupo máster del CA Gandia Alpesa gracias a su constancia, el trabajo diario y los grandes resultados conseguidos en las últimas temporadas.

La competición empezará para los dos el sábado con la disputa de los 400 metros lisos, una prueba exigente en la cual tanto Cuenca como Collado buscarán continuar mostrando el buen momento de forma que han evidenciado a lo largo de la temporada de pista cubierta.

Además, Laura Collado volverá a competir el domingo en los 200 metros lisos, otra de las pruebas en que ha demostrado su competitividad y regularidad.

Buenos resultados autonómicos

La participación de estos dos atletas llega después de los excelentes resultados obtenidos recientemente al Campeonato Autonómico Máster, donde el Gandia Alpesa consiguió una actuación muy destacada, confirmando el gran momento que atraviesa la sección máster del club.

Noticias relacionadas

Desde el Gandia Alpesa se ha querido destacar especialmente el compromiso y el esfuerzo de Jordi Cuenca y Laura Collado, dos deportistas que representan perfectamente los valores del club: pasión por el atletismo, espíritu de superación y orgullo de defender los colores de su equipo en competiciones de alto nivel.

