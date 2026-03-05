El comité dictará sentencia; la UD Oliva pierde pero reclama alineación indebida del Novelda CF en La Nostra Copa
El club de la Safor considera que el portero alicantino no podía jugar dicha competición por haberlo hecho ya con otro equipo
El partido único de octavos de final de La Nostra Copa entre la UD Oliva y el Novelda CF jugado este miércoles en el Camp El Morer se resolverá en los despachos. El choque finalizó con el triunfo visitante por 1-2, pero el club olivense reclama la alineación indebida de un futbolista noveldense, en concreto del guardameta, por entender que ya ha disputado la competición con otro equipo durante esta temporada.
Esta incidencia fue reflejada por el árbitro en el acta, por lo que deberá ser resuelta por el comité de competición de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana en las próximas horas.
Gran primera parte
Del choque en sí, destacar la gran primera mitad del conjunto de Joano Fuster con gol incluido de Rocher, llegándose al descanso con el marcador de 1-0. En la reanudación, el Novelda CF remontó el marcador pero puede que no le valga de nada por la protesta oficial realizada por la UD Oliva.
La entidad alicantina omite el tema de la reclamación en sus canales de comunicación, dando por ganado el encuentro y su clasificación para los cuartos de final, mientras que el club saforense sí da cuenta de los hechos.
