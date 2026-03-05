Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas y Educación: A quién afecta la jornada no lectiva aprobada por el Consell en Oliva y Gandia

La conselleria decreta el 16 de marzo como festivo en Gandia y el 17 de marzo en Oliva

Decenas de falleros en un acto, en una imagen de archivo.

Decenas de falleros en un acto, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

La aprobación por parte de la Conselleria de Educación del 16 de marzo como lectivo de manera excepcional en València comportó que muchas localidades se sumaran a esta petición para otorgar un día más de fiesta, y coincidiendo con el calendario fallero, a los pequeños de la localidad.

Educación aprobó el 16 de marzo como lectivo en Gandia, ya que es el día en el que arranca el calendario fallero en la ciudad. Durante esta jornada se celebra el "Bateig faller" y la entrega de premios. En el caso de Oliva, la conselleria aceptó el 17 de marzo, jornada en la que se celebra una mascletà y la tradicional Ofrenda, aunque la aprobación se produjo en segunda instancia.

Como informó Levante-EMV, Educación había rechazado la propuesta trasladada por unanimidad desde el Consell Escolar Municipal y que previamente ya se había solicitado desde el consistorio. Tras la presentación de un informe por parte del consistorio, en el que se recogían los problemas de movilidad que comportaban estos actos en el municipio, Educación finalmente aprobó la petición.

Centros afectados

La suspensión de esta jornada como lectiva obliga a los centros a terminar el curso el lunes 22 de junio.

La declaración de este día como festivo no solo afecto a los colegios e institutos de la localidad. Como recoge el documento, el cambio de calendario afecta a todos los centros educativos. Concretamente, se ven afectadas las 'escoletas' infantiles, tanto municipales como privadas, los colegios, los institutos, los centros de Formación Profesional y los centros públicos, privados y concertados.

