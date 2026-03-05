Gandia: Elevada participación en los presupuestos participativos de 2026 con 180 propuestas

El plazo de presentación de propuestas para los presupuestos participativos de 2026 de Gandia se cerró el pasado sábado 28 de febrero con una destacada participación ciudadana. En total, se han recibido cerca de 180 ideas propuestas por vecinos y vecinas de la ciudad con el objetivo de mejorar diferentes ámbitos de Gandia y la calidad de vida de su ciudadanía.

Con el cierre de esta primera fase del proceso participativo, el programa entra ahora en la etapa de valoración técnica, que se desarrollará hasta el próximo 30 de marzo. Durante este periodo, los equipos municipales analizarán la viabilidad de cada una de las propuestas presentadas para comprobar que cumplen los requisitos establecidos, que son factibles desde el punto de vista técnico y económico, y que no se trata de proyectos ya previstos por el Ayuntamiento.

Una vez finalizada este análisis, las iniciativas que superan la valoración pasarán a la fase de votación ciudadana, que se celebrará entre el 31 de marzo y el 15 de abril. Las tres propuestas más votadas recibirán el presupuesto asignado para poder llevarse a cabo.

Las votaciones

La regidora delegada de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, ha valorado muy positivamente el alto nivel de implicación de la ciudadanía en esta primera fase del proceso.

Noticias relacionadas

Así mismo, la edil ha agradecido la participación y ha mostrado su deseo que la implicación continúo en la siguiente etapa del proceso: "Esperamos que la participación en la fase de votación sea tan alta como en años anteriores, o incluso mayor, porque escuchar la ciudadanía es fundamental para continuar construyendo una Gandia mejor para todos y todas".