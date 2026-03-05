Genaro Rey, del Club Atletisme Safor Teika, subcampeón de España máster en martillo

El atleta del Club d'Atletisme Safor Teika, Genaro Rey, ha conseguido una medalla de plata en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno, disputado en Durango (Vizcaya) el pasado fin de semana.

En concreto, el deportista del club de Gandia compitió en la prueba de lanzamiento de martillo en la categoría M70 (más de 70 años) con un artefacto pesado de 7,26 kg.

El atleta entrenado por Pepe Clavier realizó un lanzamiento de 14,73 metros, su mejor marca personal hasta el momento.

En el Campeonato de España participaron un total de 101 atletas admitidos, siendo 52 los hombres y 49 las mujeres. Cuatro son las pruebas programadas dentro de la denominación de Lanzamientos Largos de Invierno: Disco, Jabalina, Martillo y Martillo Pesado.

Noticias relacionadas

Siempre fiel a la cita

A lo largo de la historia de esta prueba, que se remonta a 2018 con sede en Monzón (Huesca) han sido 271 los atletas que han participado en alguna de las ediciones y como dato estadístico curioso 7 han sido los atletas que han participado en todas las ediciones, incluida la de este año. Estos atletas son: Félix Alonso, Juan Luis Bacallado, Carlos Basilo García, Vanesa Gil, Domingo Sánchez, Carlos Solís y el propio Genaro Rey.