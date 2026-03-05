Las jaulas para atrapar jabalíes en Oliva dan sus primeros resultados: casi 200 animales capturados en cinco meses

Las seis jaulas para capturar jabalíes en Oliva ya han dado sus primeros frutos. Un total de 191 animales han sido capturados durante los últimos cinco meses en los que se instalaron estas estructuras con la colaboración de las sociedades agrícolas. Concretamente, el consistorio llevó a cabo estas capturas durante junio, julio y diciembre de 2025 y los meses de enero y febrero de 2026.

La concejalía de Agricultura y Medio Ambiente denuncia que la presencia de estos animales salvajes está comportando "importantes problemas" para el sector agrícola en el municipio, que cuenta con más de 25.000 hanegadas de cultivo.

La instalación de estas jaulas busca hacer frente no solo a los daños en el sector, sino también para hacer frente a las plagas. El consistorio aprobó durante el pleno de noviembre una moción conjunta para hacer frente a la grave situación provocada por el aumento del jabalí en el término municipal, consensuada con todos los grupos municipales y el Consell Local Agrari.

La situación también provoca, como explican desde el consistorio, problemas sanitarios y de tráfico. Concretamente, la Dirección General de Tráfico y las compañías aseguradoras reconocen que es una de las zonas con mayor peligrosidad por accidentes de tráfico, especialmente en la carretera de Oliva a Pego y en la vía de Oliva a Piles.

Sistema pionero en Simat

La presencia de jabalíes en carretera y los posibles accidentes derivados de estos ha comportado que las administraciones trabajen para reducir la siniestralidad. La Diputación de Valencia ha instalado un sistema pionero en Simat de la Valldigna que permite alertar a los conductores en tiempo real sobre la presencia de estos animales en la carretera.

Esta tecnología de señalización inteligente actúa en el momento en el que el jabalí cruza la carretera. Concretamente, una serie de sensores instalados en los guardarraíles se iluminan y, a su vez, dos señales luminosas situadas a 150 metros -y en ambas direcciones- proyectan en sus pantallas la imagen de un jabalí para alertar de su presencia. Este sistema solo se pone en funcionamiento en el momento en el que el peligro es real, es decir, cuando el animal se encuentra en la carretera.