Josep Ramoneda y Sami Naïr, protagonistas de la séptima sesión de "Gandia Pensa" el 12 de marzo
"El desconcierto europeo" es el título de charla de reflexión que se celebrará en la Casa de la Marquesa
La séptima sesión del ciclo "Gandia Pensa" contará con la participación de dos de los pensadores más relevantes del panorama contemporáneo: el periodista, filósofo y escritor Josep Ramoneda y el politólogo y ensayista Sami Naïr.
Bajo el título "El desconcierto europeo", ambos abordarán inquietudes compartidas sobre la situación de inestabilidad global, la guerra y la incertidumbre permanente, así como los retos que afronta Europa para mantener la cohesión política y social. La conversación ofrecerá una mirada profunda sobre cómo la democracia puede reforzarse ante posibles fracturas y amenazas constantes a los derechos fundamentales.
El encuentro se celebrará el 12 de marzo en la Casa de la Marquesa a partir de las 19:30 horas y también podrá seguirse en directo vía streaming a través del canal de YouTube y del Facebook del Ayuntamiento de Gandia.
Amigos y colaboradores
Josep Ramoneda es director de la revista de humanidades y economía La Maleta de Portbou y de la Escuela Europea de Humanidades, iniciativas dedicadas a repensar el presente desde la cultura, la sociedad y la tecnología. Autor de numerosos libros, entre ellos Apología del presente. Ensayos de fin de siglo, Después de la pasión política y Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración, es también colaborador habitual en medios de comunicación y referente intelectual en debates sobre filosofía y actualidad.
Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad París VIII y especialista en migraciones, siendo una voz destacada del progresismo europeo. Entre 1999 y 2004 fue diputado del Parlamento Europeo, donde formó parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos y Seguridad Común. Es autor de obras como Europa encadenada, La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo y El desengaño europeo.
Ramoneda y Naïr, amigos y colaboradores de larga trayectoria, comparten un compromiso constante con la democracia, la justicia, los derechos humanos y el análisis de los rumbos de Europa. La regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, ha destacado que ambos "nos ofrecerán una fotografía clara de la situación de inestabilidad actual y de cómo Europa puede convertirse en un actor clave para devolver la normalidad en un contexto de escalada bélica y retos sociales".
Destacadas personalidades
Organizado por el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell, el ciclo "Gandia Pensa" cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo crear espacios de diálogo y reflexión cercanos a la ciudadanía.
"Gandia Pensa" ha reunido en sesiones anteriores a destacados pensadores y personalidades como Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sara García Alonso y Sergi Pitarch, consolidándose como un espacio de reflexión pública donde se debate sobre democracia, pensamiento crítico, ciencia y cultura.
Esta nueva cita promete continuar esta línea, ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad única de acercarse a la reflexión profunda y al diálogo informado sobre los retos de nuestro tiempo.
