Los padres del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna vuelven a cambiar pañales

Los padres del aula de 2 años del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna vuelven a la casilla de salida, es decir, a cambiar los pañales de sus respectivos niños. En principio el problema parecía resuelto ya que el 16 de febrero se incorporó una educadora infantil como sustituta de la principal, que continúa con una baja laboral de larga duración.

Ahora bien, esta última también ha solicitado una baja, desde el pasado martes, 3 de marzo, y en principio con una duración de una semana. El miércoles por la tarde la dirección del centro envió un mensaje a las familias para que ya el jueves fueran a cambiar los pañales.

Desde la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) consideran que la situación es "surrealista" y "desesperante" y se preguntan "qué pasa con la bolsa de educadoras que todas se cogen la baja".

Algunas familias están planteándose cambiar de centro, ante las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, sobre todo si siguen produciéndose estos problemas con la educadora, que actúa como apoyo a la maestra.

Los familiares mantienen una pancarta, colgada en el exterior del centro, donde se lee "No demanem un favor, demanem un dret. Educadora ja!". "La pusimos hace unos meses y no la hemos quitado porque todavía no tenemos claro que se haya solucionado el problema", explican.