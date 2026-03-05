Pedro Torres, máster del Club Atletisme la Valldigna, afronta el Nacional como doble subcampeón autonómico

Los atletas máster de las diferentes especialidades de la pista competirán en Antequera en su Campeonato de España Short Track los días 6, 7 y 8 de marzo.

Son un total de 907 los atletas admitidos, de los cuales 97 participarán únicamente en los relevos, siendo 1.317 la cifra de participaciones. 592 serán los hombres frente a 315 que será el número de atletas femeninas.

Preparado

Uno de esos atletas, antes veteranos y ahora máster, es Pedro Torres del Club Atletisme la Valldigna de Tavernes

Torres es de la categoría Máster 55 y está inscrito para disputar la prueba de 800 metros lisos tras conseguir la mínima de participación con un crono de 2 minutos y 14 segundos.

El vallero afronta esta competición estatal como doble subcampeón de la Comunitat Valenciana en 800 y 1.500 metros lisos. Actualmente, ocupa el décimo lugar en el Ranking Nacional Máster 55.