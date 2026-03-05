Pedro Torres, máster del Club Atletisme la Valldigna, afronta el Nacional como doble subcampeón autonómico
El vallero disputará en Antequera la carrera de los 800 metros lisos
Pepe Juan
Los atletas máster de las diferentes especialidades de la pista competirán en Antequera en su Campeonato de España Short Track los días 6, 7 y 8 de marzo.
Son un total de 907 los atletas admitidos, de los cuales 97 participarán únicamente en los relevos, siendo 1.317 la cifra de participaciones. 592 serán los hombres frente a 315 que será el número de atletas femeninas.
Preparado
Uno de esos atletas, antes veteranos y ahora máster, es Pedro Torres del Club Atletisme la Valldigna de Tavernes
Torres es de la categoría Máster 55 y está inscrito para disputar la prueba de 800 metros lisos tras conseguir la mínima de participación con un crono de 2 minutos y 14 segundos.
El vallero afronta esta competición estatal como doble subcampeón de la Comunitat Valenciana en 800 y 1.500 metros lisos. Actualmente, ocupa el décimo lugar en el Ranking Nacional Máster 55.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena
- Los murciélagos encuentran refugio en Gandia y Oliva: Vecinos y alumnos se unen para evitar su extinción
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna sucumben al nuevo modelo de vivienda: Zulos por 500 euros que se disparan de precio en verano
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa