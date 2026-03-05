Potries oficializa su entrada en la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica

Potries ya forma parte de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, una red que agrupa municipios con una fuerte tradición vinculada a la producción y la cultura cerámica.

Con esta incorporación, la localidad de la Safor se convierte en el vigesimoséptimo municipio de todo el Estado como miembro de esta entidad, creada en 2007 con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos entre poblaciones unidas por su historia ceramista.

La incorporación fue solicitada por el plenario del Ayuntamiento de Potries el pasado 22 de diciembre con el apoyo unánime de todos los grupos municipales. En la propuesta se destacaba la relación histórica, cultural y productiva del municipio con la cerámica y la voluntad de continuar desarrollando iniciativas que refuerzan este patrimonio y su proyección cultural y turística.

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, valora positivamente la adhesión: "formar parte de esta red nos permite conectar con otros municipios con una tradición ceramista muy importante y abrir nuevas oportunidades de colaboración cultural y profesional". Según Vidal, la participación en la asociación también facilitará el intercambio de experiencias, proyectos y actividades que contribuyan a reforzar la visibilidad del sector.

Coordinación con otras redes europeas

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica trabaja además en coordinación con otras redes europeas de municipios cerámicos de Italia, Francia y Rumanía para impulsar proyectos conjuntos a escala internacional.

En el ámbito valenciano, también forman parte de la entidad los municipios de l'Alcora, Onda, Manises, Orba y Agost, con los cuales Potries podrá establecer nuevas líneas de colaboración vinculadas a la promoción y difusión de la cultura cerámica.

Noticias relacionadas

Esta buena noticia se alinea con los objetivos del municipio "cassoler" en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura, puesto que pretende crear una red de municipios satélite que descentralizan la programación del proyecto.