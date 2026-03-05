SOS Patrimonio artístico de Gandia

Una vez más —y ya son demasiadas— nos vemos obligados a denunciar la falta de acción del Gobierno municipal en la rehabilitación, acondicionamiento y mantenimiento de las edificaciones y obras de arte que conforman el rico patrimonio de Gandia.

Tras una nueva revisión exhaustiva de diversos elementos incluidos en el inventario de bienes protegidos de Gandia, constatamos que seguimos exactamente en el mismo punto que advertíamos al inicio de la legislatura en 2023: dejadez, desinterés y ausencia de voluntad política en la gestión del patrimonio.

Nuestro seguimiento del estado de conservación es continuo y, lamentablemente, la última inspección confirma que muchos de nuestros bienes histórico-artísticos presentan un deterioro evidente ante la pasividad del Ejecutivo local.

Un ejemplo paradigmático es la Capella de l’Assumpció. En enero de 2024 se presentó “a bombo y platillo” en Fitur el proyecto para convertir la capilla en centro de recepción de visitantes, anunciando un plazo de ejecución de diez meses. Dos años después, y tras la queja formulada por el grupo municipal del Partido Popular en la última comisión de Medio Ambiente y Patrimonio, se nos comunica que, posiblemente, las obras no concluirán hasta diciembre de 2026 o enero de 2027.

Desconocemos las causas de este retraso desproporcionado; lo que sí constatamos es una alarmante falta de planificación y el consiguiente deterioro del edificio, agravado por las borrascas y temporales que han azotado la ciudad en los últimos meses.

Otro ejemplo de abandono es la Alqueria de Martorell, cuyo estado de conservación resulta profundamente preocupante. El edificio aparece cubierto de grafitis y su entorno completamente descuidado. Lo que durante la legislatura 2015-2019 se concibió como un espacio de recreo y divulgación histórica —con murales explicativos sobre la función de la alquería y el cultivo de la pasa— se ha convertido hoy en un triste símbolo de degradación: carteles rotos, suciedad acumulada y zonas verdes invadidas por malas hierbas.

Resulta, además, llamativo que el ayuntamiento exija a los ciudadanos limpiar las fachadas de grafitis —y hacerlo a su costa— mientras no actúa con la misma diligencia sobre los bienes públicos.

La plaza que rodea uno de los emblemas de la Gandia dels Borja, el Torreón del Pino, presenta igualmente un estado de abandono preocupante e incluso peligroso para el tránsito peatonal. Socavones y vallas metálicas oxidadas en un espacio de dominio público y uso infantil configuran una situación denunciada reiteradamente ante la cual el gobierno municipal ha hecho caso omiso.

Especialmente triste resulta pasear por las inmediaciones de la antigua fuente del Passeig de les Germanies, otrora símbolo de la Gandia decimonónica, hoy afectada por la oxidación, la suciedad y el mármol fragmentado y cuarteado. Su ubicación —en la confluencia del paseo con la calle Mayor, centro neurálgico de la Gandia comercial e histórica— hace aún más visible y preocupante su estado de abandono.

Podríamos enumerar muchos más ejemplos. La conclusión es clara: una parte sustancial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de Gandia permanece en un preocupante estado de olvido y, en algunos casos, en franco deterioro.

El patrimonio no es un elemento decorativo ni secundario. Es memoria colectiva, identidad y legado cultural; testigo de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra forma de entender la ciudad. Merece respeto, inversión y una gestión responsable y constante.

Gandia necesita un gobierno que cuide y valore su mayor tesoro: su patrimonio. Gandia necesita un gobierno que genere confianza y trabaje por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los gandienses no podemos permitirnos más años de letargo e inacción. Gandia necesita un cambio. O seguirá consumiéndose en su propio abandono.

Mar Beltrán es concejala del PP de Gandia